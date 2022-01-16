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Kızı telefonlarına cevap vermeyince şüphelendi! Emekli astsubay lavabonun yanında ölü bulundu - Son Dakika

Kızı telefonlarına cevap vermeyince şüphelendi! Emekli astsubay lavabonun yanında ölü bulundu

16.01.2022 13:28
Kızı telefonlarına cevap vermeyince şüphelendi! Emekli astsubay lavabonun yanında ölü bulundu

Konya'da kızının telefonlarına yanıt vermeyen emekli astsubay, ihbar üzerine evine giren ekipler tarafından lavabonun yanında hareketsiz bir şekilde bulundu. Hayatını kaybettiği tespit edilen astsubayın ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Konya'nın Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir okulda öğretmenlik yapan kızıyla birlikte yaşayan Cengiz Ergür (68), Ankara'ya giden kızının telefonla aramalarına uzun bir süre cevap vermedi.

CANSIZ BEDENİ LAVABONUN YANINDA BULUNDU

Kızının aynı apartmanda oturan komşularından yardım istemesi üzerine bu kez de evin ziline uzunca basıldı, ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine 112 Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çilingir marifetiyle girdikleri evde Cengiz Ergür'ü lavabonun yanında hareketsiz bir şekilde buldu.

ÖLÜM SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cengiz Ergür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının ve polisin yaptığı incelemelerinin ardından Cengiz Ergür'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Hayatını kaybeden Ergür'ün ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

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Ankara, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızı telefonlarına cevap vermeyince şüphelendi! Emekli astsubay lavabonun yanında ölü bulundu - Son Dakika


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