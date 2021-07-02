Kızı teşvik etti, emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Kızı teşvik etti, emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirdi

TUNCELİ - Tunceli'de yaşayan emekli öğretmen Aysel Demir, kızının da desteğiyle köyüne dönerek çocukluk hayali olan lavanta bahçesini oluşturmak için harekete geçti. 16 dönümlük araziye lavanta eken Demir, ilk hasadını da gerçekleştirdi.

Tunceli'de yaşayan 3 çocuk annesi Aysel Demir ilkokul öğretmenliğinden emekli olduktan sonra memleketi Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli köyüne yerleşti. Çocukluk hayali olan çiçek bahçesi oluşturmak için harekete geçen Demir, 16 dönümlük araziye lavanta ekti. Yaklaşık 2 sene sonra ilk hasadı yapan Demir, ektiği lavantaları ilerleyen süreçte işleyerek hem ekonomik kazanç elde etmek hem de ilçeye katma değer kazandırmak istiyor.

"Kızımın teşviki ile hayalimi gerçekleştirdim"

Çemişgezek'in Tekeli Köyünde ikamet ettiklerini aktaran lavanta yetiştiricisi Aysel Demir, genelde yazları gelip kış aylarında Tunceli'ye döndüklerini söyledi. Demir, "Şimdi hasat ve tarım olunca daha uzun süre kalıyoruz. Çiçekçilik benim hayalimdeki bir meslekti. Öğretmenliği de çok seviyordum ama çiçek yetiştiriciliğini hep düşünmüştüm. Kızımın teşviki ile hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Lavanta ile uğraşmak fidesinin dikimi otunu ayıklaması bana büyük bir zevk veriyor. Tarlanın biri 7 diğeri ise 9 dönüm. 9 dönümlük lavanta tarlamız daha 1'inci yılı 7 dönümlük olan ise 2'nci senesinde ilk hasadına başladık ürünlerimizi alıyoruz. Geçen yıl sadece laboratuvara göndermek için numunelik hasat yaptık ama bu yıl tam hasadını yaparak yağını çıkartacağız. Yağını da satışa sunacağız. Yağını çıkartmak için daha makinelerimiz yok ondan dolayı bir alternatif bulup başka bir ile götüreceğiz. Lavantalar çok güzel bir görüntü sağlıyor. Geçen hafta ilk nişan fotoğraflarını çekmiş olduk. Farklı bir alternatif, güzel bir görüntü, güzel bir koku ve arılar içinde çok faydalı" dedi.

Lavanta yetiştiriciliğine hobi olarak başladıklarını aktaran Demir, "İlimizde ve ilçemizde ilk denemelerdi, bu çok önemli. Şimdi ise ürünlerimizi alıyoruz, bu da bize büyük bir mutluluk ve zevk veriyor. Makinemizi kurup yağımızı da kendimiz çıkartırsak daha çok mutlu olacağız. Vatandaşlara da burada istihdam sağlıyoruz. Gençler işlerinin olmadığı zamanlarda buraya gelip çalışıyorlar buda onlara bir gelir kaynağı oluyor" diye konuştu.

"Tunceli, Doğu Anadolu Bölgesinde lavantanın merkezi olabilir"

Kurulan lavanta bahçesi hakkında bilgi veren Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendisi Burak Kara ise "Üreticimiz ilk başta kurumumuza geldiğinde lavantayı hobi olarak yetiştirdiğini ve burada ilçenin kaderini değiştirmek istediğini söyledi. Kaymakamımız Mehmet Güder'in de katkılarıyla burada lavanta bahçesini kurduk. Özellikle son dönemde artan kuraklığa karşı lavanta yetiştiriciliği daha bir popüler oldu. Yağ analiz sonuçlarımız Isparta'da yetişen lavanta ile aynı kalitede olduğu Tunceli Çemişgezek'te de lavanta yetiştirebileceğimizi gösterdi. Yağ analiz sonuçlarına baktığımızda Tunceli'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde lavantanın merkezi olabileceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.