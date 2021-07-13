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Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia ediliyordu, Kan donduran olayın faili anneanne hastanede öldü - Son Dakika

Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia ediliyordu, Kan donduran olayın faili anneanne hastanede öldü

13.07.2021 10:04

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Mamak ilçesinde kızı Meryem Atsak ile 2 ve 1 yaşındaki torunlarını tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen ve aynı silahla kendine ateş ederek ağır yaralanan anneanne Öznur Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mamak'ın Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde 7 Temmuz'da meydana gelen olayda Meryem, çocukları Merve ve Ömer İsmail Atsak, göğüs bölgelerinden silahla vurularak yaşamlarını yitirdi. Evde bulunan anneanne Öznur Aydın da aynı silahtan çıkan kurşunla ağır yaralandı. Anne ve iki çocuğu, Ortaköy Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNEANNE DE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Öznur Aydın, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Öznur Aydın'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kızı ve torunlarının ardından anneanne de öldü

SUÇLAMAYI KABUL ETMEMİŞTİ

Öznur Aydın, olayın ardından hastanede verdiği ilk ifadesinde kızı ve torunlarını öldürdüğü suçlamasını kabul etmemişti. Öznur Aydın, kızı Meryem Atsak'ın eşi Özgür Atsak ile şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, sık sık tartıştıklarını ve bu yüzden sürekli çocuklarıyla yanına geldiğini söylemişti. Öznur Aydın, kızı Meryem Atsak'ın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını söylediğini ve bu yüzden intihar etmeye karar verdiğini, önce çocuklarının biberonlarına fare zehri attığını, etkili olmayınca da tabancayı alıp çocuklarını öldürdüğünü, sonra da aynı silahla kendisini vurduğunu ileri sürmüştü. Öznur Aydın, kızı ve torunlarını o şekilde görünce kendisinin de intihar etmeye kalktığını ve aynı silahı alıp kendisini vurduğunu söylemişti.

Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti
Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia ediliyordu, Kan donduran olayın faili anneanne hastanede öldü
Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia ediliyordu, Kan donduran olayın faili anneanne hastanede öldü

Ankara, Cenaze, Şehit, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia ediliyordu, Kan donduran olayın faili anneanne hastanede öldü - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • tansel çetinkaya: kabus gibi nasıl bir anneanna bu herkesi katletmiş akli dengesi yoktur sanırım yoksa küfür üsüne küfür edicem Cevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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