Son Dakika Haberleri: Kızı ve 3 Torununu Yangından Kurtardı, Kendisi Yaralandı

Kızı ve 3 Torununu Yangından Kurtardı, Kendisi Yaralandı

51 dakika önce

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde Emine Dolunay, evde çıkan yangında diğer odada uyuyan kızı ve 3 torununu kurtardı.

Kızı ve 3 Torununu Yangından Kurtardı, Kendisi Yaralandı, System.String[]
ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde Emine Dolunay, evde çıkan yangında diğer odada uyuyan kızı ve 3 torununu kurtardı. Vücudunda yanıklar oluşan Emine Dolunay tedaviye alındı.

Sütçüler ilçesine bağlı Kasımlar köyünde önceki gün, Osman Dolunay'a ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Diğer odada bulunan Osman Dolunay'ın eşi Emine Dolunay, yangını fark ederek, yangın çıkan odaya girdi, uyuyan kızı ve 3 torununu dışarı çıkardı. Bu sırada Emine Dolunay'ın vücudunda yanıklar oluştu.

KÖYLÜLER ANONSLA EVE GÖNDERİLDİ

Köy sakinleri yardıma koşarken, jandarma ekipleri de köy camisinden anons yaptırarak, vatandaşların cuma namazı çıkışı yanan eve gitmelerini istedi. Köylüler yangını söndürülürken, olay yerine giden itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

İZMİR'E SEVK EDİLDİ

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Emine Dolunay, Isparta'da, kaldırıldığı hastanedeki müdahalenin ardından İzmir'e sevk edildi. Dumandan etkilenen Emine Dolunay'ın kızı Emel ve torunlarının ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:49 Kaynak: DHA

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