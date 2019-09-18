Son Dakika Haberleri: Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı
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Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı

1 saat önce

Adana'da kızı ve damadı ile girdikleri kuyumcuda yüzük çalan kadın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'da kızı ve damadı ile girdikleri kuyumcuda yüzük çalan kadın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevil A. (51), kızı Kibar K. (19) ve resmi nikahı olmadan evlendiği damadı Şeyhmus G. (26) kuyumcuya geldi. İş yeri sahibine altın almak istediklerini söyleyen Sevil A. vitrindeki yüzüklere bakmak istedi. Bu sırada Kibar A. ve dini nikahlı kocası Şeyhmus G. kuyumcuyu oyaladı. Sevil A. da tablada bulunan iki yüzüğü aldı. Bin 500 lira değerindeki yüzüklerden birini parmağına takıyor gibi yapıp vitrinin alt tarafındaki çantaya koyup çaldı. Diğer yüzüğü ise beğenmediğini söyleyerek bıraktı. Daha sonra şüpheliler alışveriş yapmadan iş yerinden ayrıldı. Yüzüklerden biri eksik çıkınca güvenlik kamerası görüntüsünden soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Kuyumcuya gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasından adreslerine ulaştı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Sevil A. paraya ihtiyacı olduğunu, çaldığı yüzüğü kısa sürede sattığını söyledi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı

Şahintepe Mahallesi, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:30 Kaynak: İHA
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