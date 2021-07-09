Kızı ve iki torununu öldürdüğü iddia edilen kadın: "Kızım torunlarımı fare zehri ile öldüremeyince tabancayla öldürdü" - Son Dakika

Kızı ve iki torununu öldürdüğü iddia edilen kadın: "Kızım torunlarımı fare zehri ile öldüremeyince tabancayla öldürdü"

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde evinde kızını ve iki torununu silahla vurduğu, ardından intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen kadın, ilk ifadesinde kızının çocuklarını fare zehriyle öldürmeye çalıştığını, zehir etki etmeyince de evdeki ruhsatsız tabancayla önce çocuklarını, ardından da kendisini vurduğunu, yaşanan olaya dayanamayıp kendisinin de aynı silahla intihara kalkıştığını öne sürdü.

Mamak'taki evinde kızı Meryem Atsak ile kocasıyla arasında yaşanan ailevi meselelerden dolayı kavga edip kızını ve iki torununu evdeki ruhsatsız tabancayla vurduğu, ardından aynı silahla intihara kalkıştığı iddia edilen Ö.A., yoğun bakımdaki tedavisinin ardından verdiği ilk beyanda 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki torunu Ömer İsmail'i kızının fare zehriyle öldürmeye çalıştığını, bu yöntem işe yaramayınca da evdeki ruhsatsız tabancayla önce çocukları, sonra da kendisini vurarak öldürdüğünü iddia etti. Ö.A., olayın ardından durumu kaldıramadığını, kendisinin de aynı silahla intihar ederek ölmeye çalıştığını öne sürdü.

Hayati tehlikeyi atlatan Ö.A.'nın hastanede polis gözetimi altında olduğu, tedavisinin sürdüğü, taburcu edildikten sonra ifade işlemleri için emniyete götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.