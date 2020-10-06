Kızı ve oğluna cinsel istismardan yargılanan babaya 43 yıl hapis - Son Dakika

Kızı ve oğluna cinsel istismardan yargılanan babaya 43 yıl hapis

KONYA'da oğlu ile kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan A.K. (43), 43 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kızı ve oğluna cinsel istismardan yargılanan babaya 43 yıl hapis, System.String[]

KONYA'da oğlu ile kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan A.K. (43), 43 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, birbirlerinden habersiz şekilde babalarının cinsel istismarına uğrayan iki kardeşin durumu annelerine anlatması üzerine ortaya çıktı.

2 yıl önce aralık ayında 13 yaşında kız çocuğu, 15 yaşındaki ağabeyine, babası A.K.'nin kendisine 7 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ağabey de annesi Z.K.'ye kardeşinin durumunu anlatarak, babasının kendisine de 11 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine anne Z.K. de 21 Ocak 2019 tarihinde jandarmaya giderek, eşi A.K.'nın çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu söyleyip, şikayetçi oldu.BABA TUTUKLANDI Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan A.K. hakkında, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. 2 çocuk da devlet korumasına alındı.'EŞİM, ALDATMA OLAYINI KAPATMAK İÇİN İFTİRA ATTI'Sanık A.K., Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önceki duruşmalarda suçlamaları kabul etmeyip, eşinin kendisine iftira attığını öne sürdü. Eşinin kendisini aldattığını iddia eden A.K., "Ben çocuklarım için eşimden ayrılmadım. Eşim, aldatma olayını kapatmak için bu iftirayı atmıştır" dedi. Cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kızının tiki olduğunu ve vücuduna dokundurtmadığını ileri süren A.K., "Kızımın tiki vardır. Kesinlikle kendi vücuduna dokundurtmaz. Annesinin baskısıyla aleyhime beyan vermiştir" diye konuştu. BABA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİBugün son kez hakim karşısına çıkan A.K., savunmasında daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Çocuklarımı bana karşı kışkırtarak, onur ve haysiyetimi zedeleyici iftirada bulunan Z.K.'nin asıl olarak cezalandırılması gerekmektedir. Adalete güveniyorum. Adalete güvendiğimden, olayın ortaya çıkması için kendim gittim, karakola teslim oldum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Cumhuriyet Savcılığı da mütalaasında, kardeş olan mağdurların beyanlarının samimi ve tutarlı olduğunu, mağdur çocukların öz babasına karşı iftira atmalarına sebep olacak herhangi bir husumetin dosyaya yansımadığını ve A.K. hakkındaki suçlamaların sabit olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti de A.K.'yi erkek çocuğuna yönelik 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarında mağdurun babası olması nedeniyle cezası artırılıp, takdir indirimi kullanılarak 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet A.K.'nın kızına yönelik 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da aynı şekilde cezası artırılıp, takdir indirimi kullanılarak 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verdi.   TAKDİR İNDİRİMİNE TEPKİSaadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri de aileye destek olmak için duruşma sonuna kadar adliye binası önünde bekledi. Derneğin avukatlarından Ahmet Emre Horzum, mahkemenin takdir indirimi uygulamasına tepki gösterdi. Horzum, "Bu tarz olaylarda takdir indirimi uygulanmasını kabul etmiyoruz. O yüzden İstinaf'a başvuracağız. Biz, bugün burada olmasaydık, maalesef sanık tarafından aile baskı altına alınacak ve belki de bu karar çıkmayacaktı" dedi.


Kızı ve oğluna cinsel istismardan yargılanan babaya 43 yıl hapis
Kızı ve oğluna cinsel istismardan yargılanan babaya 43 yıl hapis
Kızı ve oğluna cinsel istismardan yargılanan babaya 43 yıl hapis

Çocuk, Ocak, Anne, Kız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızı ve oğluna cinsel istismardan yargılanan babaya 43 yıl hapis - Son Dakika

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