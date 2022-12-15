Gümüşel'in anlattıkları en az yaşananlar kadar skandal: Kızım benim kontrolümde İstekli'nin yanına gidiyordu - Son Dakika
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Gümüşel'in anlattıkları en az yaşananlar kadar skandal: Kızım benim kontrolümde İstekli'nin yanına gidiyordu

15.12.2022 20:49

Kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli'yle evlendirdiği iddiasıyla tutuklanan Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Kadir İstekli'yle kızının dini nikahını kendisinin kıydığını söyleyen Gümüşel, "Kızım başka çocuklarla birlikte ve benim kontrolüm altında Kadir İstekli'nin yanına gidiyordu" ifadelerini kullandı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli'yle iam nikahıyla evlendirdiğine yönelik iddianame hazırlandı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan Gümüşel ve İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIKTAKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin gündemine oturan skandalda baba Yusuf Ziya Gümüşel'in soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Oda tv'den Can Özçelik'in haberine göre, Gümüşel ve Kadir İstekli 2 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi.

Gümüşel'in anlattıkları en az yaşananlar kadar skandal: Kızım benim kontrolümde İstekli'nin yanına gidiyordu

"İMAM NİKAHI İŞLEMİNİ BEN YAPTIM"

Yusuf Ziya Gümüşel, Hiranur Vakfı'nda "fahri imam" olarak çalıştığını iddia ederken, 6 yaşında evlendirme iddialarını reddetti. Gümüşel, "Hiranur Vakfında fahri imam olarak çalışıyorum ve halen bu vakıf adresinde kalıyorum. Benim kızım olan H.K'nin 6 yaşındayken Kadir İstekli ile imam nikahını ben kıymadım. Böyle bir olay olmadı. Kızım 16 yaşındayken söz kesilmişti. Kızım, 17 yaşındayken Kadir İstekli ile nişanlandı. Nişandan sonra kızımın düğününe yakın bir tarihte Sancaktepe'de ben kızımın ve Kadir İstekli'nin dini merasimle imam nikahı işlemini yaptım. Daha sonra da resmi evlilik yaptılar" ifadelerini kullandı.

"KADİR İSTEKLİ BENİM TALEBEMDİ"

Gümüşel, Kadir İstekli'nin 25 yıldan bu yana vakfın talebesi olduğunu belirterek, "Kadir İstekli benim talebemdi. Şu anda da vakıfta da fahri okutman olarak çalışmaktadır. Ben ve Kadir İstekli Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personel değiliz, memur sıfatımız yoktur. Kızım bana eşimden ayrılmak istediği hakkında bir şey anlatmadı" dedi.

Gümüşel'in anlattıkları en az yaşananlar kadar skandal: Kızım benim kontrolümde İstekli'nin yanına gidiyordu

"KIZIM BENİM KONTROLÜM ALTINDA İSTEKLİ'NİN YANINA GİDİYORDU"

H.K.G.'nin soruşturma dosyasına sunduğu fotoğraflara ilişkin sorulara da cevap veren Gümüşel, şu şekilde konuştu: "Kızımın dosyaya verdiği gelinlik şeklindeki giysiyi hafızlığa başladığında ben hediye olarak almıştım. Kolyeyi de ben almıştım. Kızım 6 yaşındayken Kadir İstekli'nin herhangi bir evi yoktur. Kızım başka çocuklarla birlikte ve benim kontrolüm altında Kadir İstekli'nin yanına gidiyordu. Ancak ağabeyi Muhammed Sıddık da yanında bulunuyordu. Kızımın 4-5 ay önce annesiyle birlikte psikiyatri doktoruna gittiğini biliyorum.Suçlamaları kabul etmiyorum."

NE OLMUŞTU?

İddianame ve dava dosyasındaki iddialara göre Hiranur Vakfı'nın kurucusu bir babanın kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu, kız uzun yıllar süren bu skandal sonrasında, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Birgün gazetesinin duyurduğu ve mahkemeye ulaşan dosyaya göre,6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. İddianameye göre baba, İstanbul Çengelköy'deki bir medresede henüz 6 yaşındayken H.K.G'yi tarikat mensuplarından 29 yaşındaki bir adamla evlendirdi.

İSTEKLİ HAKKINDA 30 YIL HAPİS TALEBİ

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

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6 yaşındaki çocuk gelin skandalında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi KADİR İSTEKLİ VE YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL TUTUKLANARAK, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ KADİR İSTEKLİ VE YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL TUTUKLANARAK, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşel'in anlattıkları en az yaşananlar kadar skandal: Kızım benim kontrolümde İstekli'nin yanına gidiyordu - Son Dakika


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