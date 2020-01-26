Kızı yüşra ile enkaz altında kalan annenin asker ile konuşması ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızı yüşra ile enkaz altında kalan annenin asker ile konuşması ortaya çıktı - Son Dakika

Kızı yüşra ile enkaz altında kalan annenin asker ile konuşması ortaya çıktı

6 saat önce

Kızı Yüşra ile enkaz altında kalan annenin asker ile konuşması ortaya çıktı.

Kızı Yüşra ile enkaz altında kalan annenin asker ile konuşması ortaya çıktı

Kızı yüşra ile enkaz altında kalan annenin asker ile konuşması ortaya çıktı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:26 Kaynak: DHA
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