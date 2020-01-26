Kızı yüşra ile enkaz altında kalan annenin asker ile konuşması ortaya çıktı - Son Dakika

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Kızı yüşra ile enkaz altında kalan annenin asker ile konuşması ortaya çıktı
6 saat önce
Kızı Yüşra ile enkaz altında kalan annenin asker ile konuşması ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:26 Kaynak: DHA
Kızı Yüşra ile enkaz altında kalan annenin asker ile konuşması ortaya çıktı
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