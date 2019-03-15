Son Dakika Haberleri: Kızıdaş, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Kızıdaş, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

1 saat önce

Arguvan Belediye Başkanı ve Arguvan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, seçim çalışmaları kapsamında Konakbaşı, Çırağuşağı, Gürge, Kızıluşağı mahallerini ziyaret etti.

Kızıdaş, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Arguvan Belediye Başkanı ve Arguvan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, seçim çalışmaları kapsamında Konakbaşı, Çırağuşağı, Gürge, Kızıluşağı mahallerini ziyaret etti.

Başkan Kızıldaş, gittiği yerlerde büyük bir ilgiyle karşılanırken, vatandaşlar bugüne kadar yapılan hizmetlerden dolayı duyulan memnuniyet dile getirdi. Gürge Mahallesinde konuşan Kızıldaş, "Her zaman olduğu gibi bizi içtenlikle ve sıcak bir şekilde karşıladınız. Göreve geldiğimiz günden bu yana elimizden geldiğince Arguvan'a hizmet etmeye çalıştık. Olanaklarımız ölçüsünde tüm mahallelerimizin eksiklerini karşılamaya çalışıyoruz. En önemli sorunumuz yoldu. Belirli ölçülerde yolla ilgili sorunlarımızı hallettik. Sulama suyuyla ilgili sıkıntıları giderdik. Kesimhanemizi bize yakışır standartlara getirdik. Cenazelerimizin ilçeye gitmemesi için mahallemize morg yaptırdık. Gücümüz yettiğince hizmet etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arguvan'ın yapısı, yolu, duruşu, düşüncesi, inancı belli bir yer diyen Başkan Kızıldaş, "Yürüttüğümüz çalışmalarla Arguvan ilçe görünümü kazandı. İlçenin nasıl değiştiğini görüyoruz, cenazelerimizi artık traktör kasalarında taşımıyoruz. Bizler, sizlere hizmet için geldik. Sizlerde geçmiş dönemlerde bizleri ciddi anlamda desteklediniz, yine destekleyeceğinizden eminiz. Burası benim yörem, benim yöremin insanı kendine yakışanı yapar. Biz mahallelerimizden çatlak ses çıkmasını istemiyoruz. Bu bölgeden çatlak ses çıkması üzücü olur. CHP'nin Arguvan'da ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz bu dönem sadece kendi partimizden değil diğer partilerden de yoğun olarak oy alacağız. Çünkü hizmetlerimizi sunarken ayrım yapmadığımız görülüyor. Bundan önce başka partilere oy vermiş kişiler bu dönem sizin yanınızdayız diyorlar. Bu seçimde her zamankinden çok daha güçlü geleceğiz. Biz Arguvan'a hizmet etmeyi seviyoruz" şeklinde konuştu. "Yanımızda duran insanlara bakın hepsi sevilen, saygın, önde gelen kişiler" diyen Başkan Kızıldaş, "Yanımızdaki kişiler gönüllülük temelinde bize ve partimize sahip çıkıyor. Bize ve partimize sahip çıkıyor. Yanımızda olan kişilerin bize karşı göstermiş olduğu teveccüh yaptığımız hizmetlerden kaynaklanıyor. Biz bir beş yıl daha Arguvan'a hizmet edeceğiz. Beş yılın sonunda çok farklı bir Arguvan'la karşılaşacaksınız" diye konuştu.

Ziyaret ettiği mahallelerde bir isteklerinin olup olmadığını soran Başkan Kızıldaş'a, verilen yanıt tek seçimi yeniden kazanması yönünde oldu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:37 Kaynak: İHA

Mehmet Kızıldaş, belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Arguvan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Ezana Saygısızlığa En Yüksek Direnci Ben Gösteririm

Son Anket Geldi! "CHP'nin Kalesi" Denilen Şişli'de Şaşırtan Durum Son Dakika! Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu Uzun Bir Aradan Sonra Milli Takıma Geri Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:38:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızıdaş, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]