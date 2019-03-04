Hollywood düğün salonunda yapılan toplantıya Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil İlçe başkanı Aziz Yücel,MHP Şahinbey İlçe Başkanı Cahit Çıkmaz ve çok sayıda Kızık boyundan vatandaş katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı konuşmada Cumhur ittifakıyla bir olma,diri olmanın örneğini gösterdiklerini, ittifakıninsanlık tarihi kadar kutsal değerler üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak şu cümlelere yer verdi; "Kızık demek güç, kudret, fazilet, ahlak demektir. Cumhur ittifakını iman ittifakıdır. Bu destek gecenizde bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizim karanlık güçlerle terör örgütleriyle işimiz olamaz . Bizi bir yapan değerler işte bu ay yıldızın içindedir. 100 yıl önce aynı hesap ileburada olanlara karşı imanımız ve ecdadımızdan aldığımız güçle nasıl Fransız'a karşı koyan Şehitkamil gibi bugünde 15 Temmuzda demokrasi meydanına ilk önce ülkücü kardeşlerimiz geldi.15 Temmuz darbecilerine 15 temmuz gecesinde darbe yapan Kızıklıları kutluyorum.

Bu ittifak insanlık tarihi kadar kutsal değerler üzerine kurulmuş bir ittifaktır. Bir olacağız, diri olacağız" dedi.

Türkiye'nin bekası için Cumhur İttifakının şart olduğunu dile getiren Kızıklar Eğitim, Kültür ve DayanışmaDerneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bağcı ise konuşmasında , Kızıkların 54 köy ve mezradan oluşan bir yapı içerisinde 230 nüfusa sahip olduklarını ifade etti.

Bağcı; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin devlet adamlığının gerektirdiği bu güzel birlikteliğinin devamını diliyorum. Kızıklar olarak sizleri destekliyoruz veher zaman yanında olacağız. Bizim ülkemiz ekonomik saldırılaraterör saldırılarına maruz kalan bir ülke. Hemen yanı başımızda Suriye ile beraber sıkıntılar yaşıyoruz. Birileri Beka sorunu mu varmış diyor, evet beka sorunu vardır. Bu iki güzide devlet adamının birlikteliğini boşuna mı sanıyorlar bunlar. Bilmezler mi ki Kızıkların, Karakoyunluların, Oğuzların arkasında durduğunu. Biz aynı zamanda Gaziantep'liyiz.Gaziantep'in,Şahinbey'in,Şehitkamil'in,Karayılan'ınçocuklarıyız. Bununla da gurur duyuyoruz" dedi.