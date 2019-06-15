Son Dakika Haberleri: Kızıklı Yağlı Güreşleri'nde şampiyon İsmail Balaban oldu
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Kızıklı Yağlı Güreşleri'nde şampiyon İsmail Balaban oldu

1 saat önce

Burhaniye'de bu yıl 6.'sı düzenlenen Geleneksel Kızıklı Yağlı Güreşleri'ndeki finalde Ali Gürbüz'ü mağlup eden İsmail Balaban şampiyon oldu.

Kızıklı Yağlı Güreşleri'nde şampiyon İsmail Balaban oldu, System.String[]
Burhaniye'de bu yıl 6.'sı düzenlenen Geleneksel Kızıklı Yağlı Güreşleri'ndeki finalde Ali Gürbüz'ü mağlup eden İsmail Balaban şampiyon oldu.

Burhaniye'ye 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı Mahallesi'nde düzenlenen güreşler akşam saatlerine kadar kıran kırana geçti. Güreşleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediye meclisi üyeleri, daire müdürleri ve vatandaşlar izledi.

Yurdun değişik yerlerinden gelen güreşçiler, kıyasıya mücadele ederken, seyirciler de büyük heyecan yaşadı. Kızıklı da Güreş Ağalığı'nı 5. defa Büyük Avrasya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Çelik aldı. Finalde ise Ali Gürbüz'ü mağlup eden İsmail Balaban, şampiyon oldu.

Ali Gürbüz'ün ikinci olduğu güreşlerde, Cengizhan Şimşek de üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren başpehlivanlara kupaları verilirken, diğer boylarda dereceye girenlere de madalyaları takdim edildi.

Kızıklı'da başpehlivan olan İsmail Balaban, "Burada bugün birincilik bana nasip oldu. Öncelikle beni destekleyen yanımda olan aileme, Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek'e, antrenörlerimize ve takım arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen Türkiye'deki seyircilerime, sevenlerime buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Kırkpınar'a az bir süre kaldı. Tabii ki hedefimiz Edirne'de tekrar altın kemeri kuşanıp sevenlerime armağan etmek. Bizleri izleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, "İyi bir güreş oldu. Gelen arkadaşlarımıza, katılan arkadaşlarımıza, destek verenlere hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah, seneye 7.'sinde Kırkpınar'da başpehlivan olan güreşçilerimizin sayısını artırarak burada daha kaliteli güreşler yapmak istiyoruz. Burhaniye Kızıklı Güreşleri'nin Türkiye genelinde ses getireceğine inanıyorum. Bunu önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kızıklı Mahalle Muhtarı Berrin Satır ise şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 6.'sı düzenlenen geleneksel ata sporumuzu, gerek güreşçilerimizle, gerek belediye başkanlarımızla, gerekse vekillerimizle, gerek konuklarımızla çok güzel bir katılım olduğunu zannediyorum. Güreşlerimize 300 tane güreşçimiz katıldı. Çok güzel bir katılım olduğunu tahmin ediyorum. Bizler de ev sahibi olarak bu ata sporumuz olan güreşleri sürdürmeye devam edeceğiz. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum." - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
Ali Gürbüz, Burhaniye, İsmail Balaban, Spor
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