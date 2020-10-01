Kızıksaspordan Başkan Barçın'a kupalı teşekkür - Son Dakika

Kızıksaspordan Başkan Barçın'a kupalı teşekkür

1. Amatör küme de mücadele edecek olan Kızıksaspor Başkanı Hüseyin Biçer Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kızıksaspordan Başkan Barçın'a kupalı teşekkür, System.String[]

1. Amatör küme de mücadele edecek olan Kızıksa spor Başkanı Hüseyin Biçer Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz sezon Marmara Gurubu 2.Amatör kümede mücadele ederken, şampiyon olarak 1. Amatör kümeye yükselen Kızıksaspor Ocak ayında başlaması planlanan sezonda Marmara Gurubu 1. Amatör küme de mücadele edecek. Kızıksaspor Kulüp Başkanı Hüseyin Biçer, aldıkları şampiyonluk kupası ile birlikte Belediye Başkanı Tancan Barçın'a teşekkür ziyaretinde bulundular. Geçen sezon Kızıksaspor'un ulaşım ve yemek giderlerini karşıladığını söyleyen Biçer, bu yıl da ayni yardım ve ilgiyi beklediklerini söylediler.

Belediye Başkanı Barçın ise "Manyasspor'da,Kızıksaspor'da bizim takımlarımız, bunun dışında karate takımımız da var, bütçeden spor için ayrılan parayı kuruşuna kadar bu kulüplerimize adil olarak harcadık. Yardımlarımız bu yılda devam edecektir, ama ben çevre ilçe takımlarından transfere karşıyım, kendi gençliğimiz ile bunu sürdürelim" dedi. - BALIKESİR

Kızıksaspordan Başkan Barçın'a kupalı teşekkür

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 23:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kızıksaspordan Başkan Barçın'a kupalı teşekkür - Son Dakika Spor

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