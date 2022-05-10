Kızıl'a çifte kutlama - Son Dakika
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Kızıl'a çifte kutlama

10.05.2022 22:56
Kızıl'a çifte kutlama

Frutti Extra Bursaspor'un Virtus Bologna ile oynayacağı Eurocup final maçını izlemek üzere Bologna'ya giden Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl'a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Frutti Extra Bursaspor'un Virtus Bologna ile oynayacağı Eurocup final maçını izlemek üzere Bologna'ya giden Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl'a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Havalimanında kızı Defne Kızıl'ın getrdiği pasta ile gerçekleştirilen kutlamanın ikincisi ise akşam Bologna'daki takım idmanı sonrası yemekte yapıldı. Bursaspor Yönetim Kurulu, davetliler ve medya mensuplarının da katıldığı törende Kızıl'a oyuncuların imzaladığı Frutti Extra Bursaspor forması hediye edildi.

(Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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