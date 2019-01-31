Son Dakika Haberleri: Kızıl Akbaba Tedavisi Sonrası Doğaya Bırakıldı

Kızıl Akbaba Tedavisi Sonrası Doğaya Bırakıldı

52 dakika önce

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma ekiplerince geçen ay yaralı halde bulunan kızıl akbaba, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı.

Kızıl Akbaba Tedavisi Sonrası Doğaya Bırakıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma ekiplerince geçen ay yaralı halde bulunan kızıl akbaba, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin kırsaldaki çalışmaları sırasında bulduğu nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan akbaba daha sonra Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Ayağındaki halkada Sırbistan ibaresi bulunan kızıl akbaba, yaklaşık 1,5 aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:30 Kaynak: İHA

Eyyübiye, Jandarma, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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