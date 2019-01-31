Kızıl Akbaba Tedavisi Sonrası Doğaya Bırakıldı
52 dakika önce
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma ekiplerince geçen ay yaralı halde bulunan kızıl akbaba, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı.
Şanlıurfa
'nın Eyyübiye
ilçesinde jandarma ekiplerince geçen ay yaralı halde bulunan kızıl akbaba, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı asayiş timlerinin kırsaldaki çalışmaları sırasında bulduğu nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan akbaba daha sonra Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban
Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Ayağındaki halkada Sırbistan
ibaresi bulunan kızıl akbaba, yaklaşık 1,5 aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:30 Kaynak: İHA
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