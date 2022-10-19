Kızıl akbabalar sürü halinde görüntülendi - Son Dakika
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Kızıl akbabalar sürü halinde görüntülendi

19.10.2022 17:37

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Örmeli köyünün Karakaş mezrası kırsalında, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde koruma altında bulunan Kızıl Akbabalar sürü halinde cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Örmeli köyünün Karakaş mezrası kırsalında, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde koruma altında bulunan Kızıl Akbabalar sürü halinde cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gürpınar ilçesine bağlı Örmeli köyünün Karakaş mezrası kırsalında, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde koruma altında bulunan yaklaşık 20 tane Kızıl Akbaba sürü halinde yolda geçen araç şöförü Enes Güngör tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Sürü halinde bir tepenin yamacında bulunan Kızıl akbabalar Van'da ilk defa bu kadar çok akbabanın bir arada görüntülendi.

Araç şöförü Enes Güngör, akbabaları uzakta koyun sürüsüne benzettiğini fakat yakına geldiğinde akbaba sürüsü olduğunu görünce çok şaşırdığını ve cep telefonuyla kayda aldığını söyledi

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kızıl akbabalar sürü halinde görüntülendi - Son Dakika

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