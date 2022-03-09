Kızıl geyiğin su birikintisindeki oyunu gülümsetti - Son Dakika
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Kızıl geyiğin su birikintisindeki oyunu gülümsetti

09.03.2022 10:46

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kunduz Geyik Üretim Tesisi'nde kızıl geyiğin gülümseten suyla oynaması cep telefonuyla kaydedildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kunduz Geyik Üretim Tesisi'nde kızıl geyiğin gülümseten suyla oynaması cep telefonuyla kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğünce, Vezirköprü Kunduz Geyik Üretim Tesisi'nde 800 dönüm arazide bakımı yapılan kızıl geyikler, üretilip doğaya salınıyor.

Alanda bulunan 38 kızıl geyikten birinin orman içinde çam ağacının altındaki su birikintisinde oynadığı anlar yanında torunları bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kayıtta, çamurlu su birikintisinde zıpladığı, hatta bir yanının üstüne yatıp suyun içine girmeye çalıştığı anlara, kuş cıvıltıları ve çocukların gülüşmeleri eşlik ediyor.

Kızıl geyiğin su birikintisindeki oyunu gülümsetti
Kızıl geyiğin su birikintisindeki oyunu gülümsetti
Kızıl geyiğin su birikintisindeki oyunu gülümsetti

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Vezirköprü, Samsun, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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