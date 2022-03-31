Kızıl geyikler doğal yaşam alanında böyle görüntülendi - Son Dakika
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Kızıl geyikler doğal yaşam alanında böyle görüntülendi

31.03.2022 11:24

Kızıl geyikler doğal yaşam alanında böyle görüntülendi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Doğal Yaşam Alanı'nda bulunan kızıl geyikler, havadan görüntülendi.

Kızıl geyikler doğal yaşam alanında böyle görüntülendi

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Doğal Yaşam Alanı'nda bulunan kızıl geyikler, havadan görüntülendi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 5.5 hektarlık alanda yetiştirildikten sonra 2008 yılında doğal ortamına salınan kızıl geyikler, drone ile görüntülendi. Sayıları 15 ila 20 arasında değişen kızıl geyiklerin karla kaplı doğada yiyecek aramaları, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Özellikle kış aylarında kızıl geyiklerin yiyecek bulmakta güçlük çekmemesi için Yozgat Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alana yem bırakılıyor.

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Milli Parklar, Akdağmadeni, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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