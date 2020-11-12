Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas - Son Dakika

Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas

12.11.2020 10:52
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas, System.String[]

ESKİŞEHİR ve Bilecik'teki ormanlık alanlarda kamp kurarak, 25 gün boyunca kızıl geyikleri görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, "Benim yaptığım işte fotoğraf makinenizi kaldırıp nişan alıyorsunuz, deklanşöre basıyorsunuz. Öldürmeyip, ölümsüzleştiriyorsunuz" dedi.

ESKİŞEHİR ve Bilecik'teki ormanlık alanlarda kamp kurarak, 25 gün boyunca kızıl geyikleri görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, "Benim yaptığım işte fotoğraf makinenizi kaldırıp nişan alıyorsunuz, deklanşöre basıyorsunuz. Öldürmeyip, ölümsüzleştiriyorsunuz" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, son zamanlarda avcıların hedefi haline gelen kızıl geyikleri görüntülemek için hazırlık yaptı. Eskişehir ve Bilecik'e giden Şenel, buradaki ormanlık alanlarda kamp kurdu. Kamptaki 25 gün boyunca kızıl geyikleri görüntülemek için uğraş veren Şenel, amacına ulaşarak, kızıl geyiklerin doğal yaşamını kayıt altına aldı. Kızıl geyikler için açılan av ihalelerine tepki gösteren Şenel, "Tetiğe değil, deklanşöre bas. Böylece öldürmeyip, ölümsüzleştiriyorsunuz" dedi.

'ÇEKİMLER 25 GÜN SÜRDÜ'2004 yılından bu yana yaban hayatı fotoğrafçılığı yaptığını belirten Şenel, "Kuşlar üzerinde başlayan fotoğrafçılık çalışmalarım memelilerin de içerisine dahil olduğu yaban fotoğrafçılığına dönüştü. Son 4 yıldan bu yana ülkemizdeki geyiklerle ilgili özel bir çalışma yürütüyorum. Ülkemizde kızıl, karaca ve ala geyik olmak üzere 3 farklı geyik türü var. Bu yıl da sonbahar döneminde kızıl geyiklerin üreme davranışlarını görüntülemek için Bilecik ve Eskişehir ormanlarında çekim yaptım. Bu çekimler yaklaşık 25 gün sürdü ve bu süre zarfında iliklerime kadar doğayı hissettim. Kızıl geyikleri aradım. Kızıl geyikler çok ürkek canlılar oldukları ve ormanda çok iyi gizlendikleri için bulmak zor oldu. Çekimlerin sonuna doğru bulabildim ve fotoğraflayabildim. Bu ürkekliğin ardında kaçak avcılık ve ormandaki insan baskısı duruyor. Kaçak avcılıkla ilgili de gittiğim yerlerde köylerde duyduğum olaylar beni çok üzdü. Maalesef bu canlıları korkutuyor ve silahla öldürüyorlar. Bu çekim sürecinde erkek geyiklerin insan baskısından dolayı dişi geyikleri etrafında toplamada zorluk yaşadığını gördüm. ve açık alanlara da çıkamadılar dişilerle bir araya gelmekte büyük zorluk yaşadılar. Benim de uzun süre görüntü alamamamdaki etmen de buydu" diye konuştu.'TETİĞE DEĞİL, DEKLANŞÖRE BAS'Yaban hayatına katkıda bulunmak istediğini belirten Şenel, "Yaban hayatı fotoğrafçılığına bir nevi görüntü avcılığı ismi de verilebilir. Sebebiyse şu, fotoğraf çekebilmek için tıpkı avcılar gibi davranıyorsunuz. Yani uzun süre dağda ve ormanda kalıyorsunuz. Gizlenerek onları takip ediyorsunuz. Fotoğraf makinenizi kaldırıp nişan alıyorsunuz deklanşöre basıyorsunuz. Öldürmeyip, ölümsüzleştiriyorsunuz. Dolayısıyla bu fikir belki avcıların fikrini değiştirir ve silahlarını bırakıp fotoğraf makinelerini alırlar diye bir düşünce kafamda oluşturdu. O yüzden de yaban hayatı fotoğraflarının altına 'tetiğe değil, deklanşöre bas ve öldürme, ölümsüzleştir' diyerek yaban hayatına katkıda bulunmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

Şenel, 'Kaybolmadan Keşfet projesi' ile 2017 yılından itibaren memelileri de dahil ederek Türkiye'nin tüm yaban hayatını görüntülemeye devam ediyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.


- Eskişehir
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas
Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas

Eskişehir, Bilecik, Yaban, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas - Son Dakika


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