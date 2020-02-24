Kızıl geyiklerin beslenme anları fotokapanla görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızıl geyiklerin beslenme anları fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

Kızıl geyiklerin beslenme anları fotokapanla görüntülendi

6 saat önce

Kütahya'da zorlu kış şartlarında aç kalmamaları için bırakılan yemleri yiyen kızıl geyikler ve tavşanlar, fotokapan ile görüntülendi.

Kütahya'da zorlu kış şartlarında aç kalmamaları için bırakılan yemleri yiyen kızıl geyikler ve tavşanlar, fotokapan ile görüntülendi.

Kütahya ile Eskişehir sınırında yer alan bin 826 metre rakımlı ve kar kalınlığı yaklaşık bir metreyi bulan Türkmen Dağı'nın eteklerindeki Lütfiye köyünde ikamet eden vatandaşlar, gönüllü olarak yaban hayvanlarının aç kalmaması için dağa yem bırakıyor.

Kızıl geyik ve tavşanların bırakılan yemleri tüketme anları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce yerleştirilen fotokapan ile kaydedildi.

Lütfiye Köyü Muhtarı Rasim Altıntaş, AA muhabirine, Türkmen Dağı'nda yaklaşık 500 kızıl geyik bulunduğunu söyledi.

Yaban hayvanlarının aç kalmaması için orman köylüleri olarak zaman zaman kendilerinin de yem bıraktıklarını belirten Altıntaş, "Orman köylüsü olarak sorumluluk hissediyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün yetişemediği zamanlarda destek için yaban hayvanları için yem bizde köylüler olarak yem bırakıyoruz. Zorlu kış şartlarında yem bulamayan geyikler ve tavşanlar bırakılan yemlerden besleniyor." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Mehmet Kara da köyde ikamet eden vatandaşlar olarak yem bırakma çalışmalarına katılmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kızıl geyiklerin beslenme anları fotokapanla görüntülendi

Kütahya, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:52 Kaynak: AA
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