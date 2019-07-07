Kızıl geyiklerin sayısı 6'ya yükseldi
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BURSA Hayvanat Bahçesi'nde 10 gün önce dünyaya gelen 2 yavruyla birlikte kızıl geyik sayısı 6'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:28 Kaynak: DHA
BURSA Hayvanat Bahçesi
'nde 10 gün önce dünyaya gelen 2 yavruyla birlikte kızıl geyik sayısı 6'ya yükseldi. Bursa
Hayvanat Bahçesi'nde kızıl geyiklerin sayısı, 6'ya yükseldi. 10 gün önce dünyaya gelen 2 yavru, hem hayvanat bahçesi çalışanların, hem de ziyaretçilerin gözdesi oldu. Yürümekte zorlanmasına karşın sürüden ayrılan yavru kızıl geyiklerden biri, annesi tarafından bir süre sonra bulundu. Anne
kızıl geyik, bir taşın arkasındaki gölgelik alanda dinlenirken bulduğu yavrusunu bir süre diliyle yaladı. Ardından da onu, sürünün yanına doğru götürdü.
Hayvanat bahçesinde 14 gün önce de bir alageyik dünyaya geldi. Sayıları 5'e yükselen alageyiklerin yavruyu yanlarından ayırmadığı görüldü.
- Bursa
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