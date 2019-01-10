Son Dakika Haberleri: Kızıl Gezegen'den Nefes Kesen Görüntüler

Kızıl Gezegen'den Nefes Kesen Görüntüler

43 dakika önce

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kızıl Gezegen Mars'ın 15 yıl boyunca çekilen görüntülerini yayınladı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kızıl Gezegen Mars'ın 15 yıl boyunca çekilen görüntülerini yayınladı. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars Ekspresi isimli uzay aracı 25 Aralık 2003'te Güneş sisteminin 4. gezegeni Mars'ın yörüngesine girmişti. Mars'ta araştırmalar yapan uzay aracı, birkaç hafta sonra yüksek çözünürlüklü stereo kamerasını kullanarak ilk görüntüleri çekmeye başladı ve 15 yıl boyunca Mars'ın binlerce görüntüsünü yakaladı. Video haline getirilen fotoğraflar Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlandı. Mars Ekspresi nefes kesen ufuk manzaralarından, buz ve kum dolu kraterlerin yakın çekim detaylarına, kutup buzulları ve suyla oyulmuş vadilerden eski volkanlara ve kanyonlara kadar milyarlarca yıllık jeolojik tarih ve evrimin izini sürdü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Aralık, Avrupa Uzay Ajansı, Güncel
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