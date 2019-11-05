Son Dakika Haberleri: Kızıl gün doğumu hayran bıraktı
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Kızıl gün doğumu hayran bıraktı

6 saat önce

Kızıl gün doğumu hayran bıraktıİSTANBUL - Gün doğumunda objektife yansıyan görüntülerde kızıla bürünen gökyüzü eşsiz manzaralar oluşturdu.

Kızıl gün doğumu hayran bıraktı

İSTANBUL - Gün doğumunda objektife yansıyan görüntülerde kızıla bürünen gökyüzü eşsiz manzaralar oluşturdu.

İstanbul Beylikdüzünde gün doğumundan çekilen görüntüler kartpostallık manzaralar oluşturdu. Güneşin doğmaya başlaması ile kırmızı, sarı ve turuncu renklerinin gökyüzünde dansı izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bulutların kızıla boyayan güneş ışıklarının manzarasına kuş sesleri eşlik etti. Adaların üzerinde gün doğumunda sis oluşurken, kızıla bürünen gökyüzü manzarası muhteşem görüntüler oluşturdu.

Kızıl gün doğumu hayran bıraktı

İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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