Son Dakika Haberleri: Kızıl Kaplan otu koruma altında
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Kızıl Kaplan otu koruma altında

1 saat önce

Dünyada sadece Karaman'da yetişen endemik bir bitki türünün tespit edildiği bildirildi.

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Dünyada sadece Karaman'da yetişen endemik bir bitki türünün tespit edildiği bildirildi.

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden bitki türüyle ilgili yapılan açıklamada, Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda uzmanlar tarafından araştırması yapılan Kızıl Kaplan otunun, tür eylem planı çalışmalarının halen devam etmekte olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında, Karaman'a özgü bir tür olan ve Bucakkışla, Çukur, Aşağı Akın, Yukarı Akın ve Kurucabel köylerinde yetişen Kızıl Kaplan otu için Tür Koruma Eylem Planı yapılması çalışmalarına başlandığı kaydedilerek, "Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında tehlike kategorisi Duyarlı (VU) olarak belirlenen bu bitki dünya üzerinde başka bir yerde bulunmamakta, Karaman iline ait endemik bir bitki olma özelliği taşıyor. Eylem Planlarında bilim adamları tarafından çalışılan türlerin mevcut durumu, tehditler ve azalma sebepleri ortaya koyulmakta, bunlar belirlendikten sonra bütün ilgili grupların katılımı ile türün varlığını sürdürebilmesi için yapılması gerekenler belirlenerek 5 yıllık faaliyet planları oluşturulmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu faaliyet planları çerçevesinde eğitim, bilgilendirme, alan koruma gibi gerekli adımlar atılarak türün ve yaşama ortamlarının korumasının sağlanması amaçlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü Karaman Şube Müdürlüğümüz önderliğinde, Şube Müdürlüğü Personeli ve Uzmanlar Dr. Fatoş Şekerciler ile Dr. Ümit Subaşı tarafından 'Karaman Kızıl Kaplan otu Tür Koruma Eylem Planı' projesi kapsamında Karaman'da arazi çalışmaları devam etmektedir" denildi.

"Kızıl Kaplan otu 1983 yılında tespit edildi"

Yapılan açıklamada, Kızıl Kaplan otu bitkisinin ilk kez 1983 yılında Prof. Dr. Mecit Vural tarafından bulunup, tespiti yapılarak, yayımlandığı belirtilerek şöyle denildi: "Bitki, Mayıs-Temmuz ayları arasında çiçeklenip meyveye geçmekte, 350-900 metre yükseklikler arasında kızılçam orman açıklıklarında kalkerli yüzeylerde görülmektedir. Yapılacak olan Tür Eylem Planı çalışmaları sonucunda, türün mevcut durumu ile gelecekte olması gereken yer arasındaki yolu tarif ederek yapılması gerekenleri açıklayan bir yol haritası çıkarılması sağlanacak olup, türü korumaya yönelik olarak yapılan çalışmalarla da biyolojik çeşitliliğimizi korumak ve türlerin geleceğe intikali sağlamak adına büyük bir önem taşıyacaktır." - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karaman, Güncel
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