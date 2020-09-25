Kızıl Kuasar, DPÜ'yü Teknofest'te temsil etti - Son Dakika

Kızıl Kuasar, DPÜ'yü Teknofest'te temsil etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni (DPÜ) Teknofest 2020'de temsil eden ekiplerden Kızıl Kuasar, İHA Takımı, deneyimlerini üniversite yönetimiyle paylaştı.

Kızıl Kuasar, DPÜ'yü Teknofest'te temsil etti, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni (DPÜ) Teknofest 2020'de temsil eden ekiplerden Kızıl Kuasar, İHA Takımı, deneyimlerini üniversite yönetimiyle paylaştı.

TÜBİTAK tarafından bu yıl Gaziantep'te düzenlenen ve özellikle yangın, kaza gibi acil durumlarda insanlara yardım edecek, sivil kullanıma yönelik İHA'ların yarıştığı 5. Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda

Dumlupınar Üniversitesini temsil eden Kızıl Kuasar, 115 takım arasında 'Detaylı Tasarım Raporu' alanında en yüksek puanı alarak bu yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

Akademik danışmanlığını Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Soydan Serttaş'ın yaptığı ve Yasin Turanlı, Muhsin Türegün, Emirhan Karahan, Hilal Kalkan ve Hasan Solak isimli öğrencilerin yer aldığı takımın ürettiği İHA, hem maliyet hem deneyim gözetilerek 4 motor quadcopter tipi, frame boyu 610 mm uzunluğunda, ağırlığı 3 bin 240 gram olan İHA-0 sınıfında bir otonom araç olarak tasarlandı. Kızıl Kuasar'ın ürettiği İHA, yaklaşık 9 dakika uçuş süresine ve 4,5 m/sn otonom hızla 760 gram yükü taşıyabilme özelliklerine sahip ve ayrıca bilgisayarlı görü sistemiyle benzer quadcopter'lerden ayrışıyor. İHA, kullanılan mini bilgisayar ve kamera donanımları ile görsel tanımlamalar yaparak tamamen yazılım kontrollü otonom uçuşlara destek verebiliyor; Hortumla aşağı sarkıtılan bir pompayla yukarı su pompalayarak gövde altında bulunan 750 ml hacimli su haznesini doldurarak, karada veya havada istenilen noktaya hazne yanındaki diğer pompa ile suyu boşaltabiliyor.

Yarışmaların ardından Kızıl Kuasar İHA takımı, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ziyaret ettiler.

Ziyarette Teknofest'e katılma aşamasından başlayıp Gaziantep'teki yarışta neler yaşandığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Soydan Serttaş ve takım üyeleri, gelecek yılda yapılacak yarışlara da katılmak istediklerini söyleyerek hedeflerini ve bu yılki yarışmada karşılaştıkları sorunları Üniversite yönetimiyle paylaştılar.

"Üniversite yönetiminden tebrik"

Takımın yarışlara katıldığı İHA'yı inceleyen ve Üniversiteyi Teknofest'te temsil ettikleri için Kızıl Kuasar takımına teşekkür eden Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Soydan Hocamızı ve öğrencilerimizi kutluyoruz. 115 takımın arasında birinci sırada yer alarak bu yarışmaya katıldılar. İnşallah önümüzdeki yıl daha büyük başarılarla kendilerini karşılayacağız" dedi.

Kızıl Kuasar'ın hem Teknofest'te yer almasından hem de kendilerini ziyaretinden memnun olduğunu kaydeden Rektör Kazım Uysal, "İnanıyorum ki, Kızıl Kuasar takımımız gelecek sene Teknofest başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalarda üniversitemizi başarıyla temsil edecek. Bu yolda Üniversite yönetimi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kızıl Kuasar, DPÜ'yü Teknofest'te temsil etti
Kızıl Kuasar, DPÜ'yü Teknofest'te temsil etti
Kızıl Kuasar, DPÜ'yü Teknofest'te temsil etti
Kızıl Kuasar, DPÜ'yü Teknofest'te temsil etti
Kızıl Kuasar, DPÜ'yü Teknofest'te temsil etti

Dumlupınar Üniversitesi, Üniversite, Dumlupınar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızıl Kuasar, DPÜ'yü Teknofest'te temsil etti - Son Dakika

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