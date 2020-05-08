Kızıl Ordu Korosu'ndan moral destek

Koronun Sanat Yönetmeni Albay Gennadiy Sachenyuk'un rehberliğinde hazırlanan video Kızıl Ordu Korosu'nun sosyal medya hesaplarından "Kahraman Türk milletine saygı ve sevgilerimizle" notuyla paylaşıldı. Türk ve Rus bayraklarının görüntüsüyle başlayan videoda, evlerinde enstrümanlarını çalan ve marşı seslendiren koro üyelerinin yanı sıra onları idare eden maestronun görüntüleri yer alıyor.



Koronun Türkiye'deki konserlerinden bölümlerle İstanbul'un tarihi ve turistlik mekanlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarına yer verilen videoda, Kovid-19 ile mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanları da görülüyor.



Mehter Marşı'nın seslendirildiği video "Evde Kal Türkiye" notuyla sona eriyor.