Kızıl Saçlı Ed Sheeran Ayrımcılık Kurbanı Olmuş!

Ed Sheeran, sıradışı görüntüsü nedeniyle, okul yıllarında sınıf arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini ve bu yüzden sürekli ağladığını itiraf etti.

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Ed Sheeran, sıradışı görüntüsü nedeniyle, okul yıllarında sınıf arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini ve bu yüzden sürekli ağladığını itiraf etti.

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