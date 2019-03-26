Son Dakika Haberleri: Kızıl Saçlı Ed Sheeran Ayrımcılık Kurbanı Olmuş!

Kızıl Saçlı Ed Sheeran Ayrımcılık Kurbanı Olmuş!

1 saat önce

Ed Sheeran, sıradışı görüntüsü nedeniyle, okul yıllarında sınıf arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini ve bu yüzden sürekli ağladığını itiraf etti.

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Ed Sheeran, sıradışı görüntüsü nedeniyle, okul yıllarında sınıf arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini ve bu yüzden sürekli ağladığını itiraf etti.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:01 

Ed Sheeran, Magazin
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