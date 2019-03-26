Kızıl Saçlı Ed Sheeran Ayrımcılık Kurbanı Olmuş!
1 saat önce
Ed Sheeran, sıradışı görüntüsü nedeniyle, okul yıllarında sınıf arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini ve bu yüzden sürekli ağladığını itiraf etti.
Ed Sheeran, sıradışı görüntüsü nedeniyle, okul yıllarında sınıf arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini ve bu yüzden sürekli ağladığını itiraf etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:01
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