Kızıl Şahin tekrar özgür

Van'da yaklaşık 1 hafta önce duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, tedavisinin ardından doğal alanına bırakıldı.



Geçtiğimiz günlerde İpekyolu ilçesinde Veysel Adıgüzel isimli bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Yaklaşık bir haftalık tedavisi sonrası tamamen iyileşen Kızıl Şahin, takip için halka takıldıktan sonra tekrar yaşam alanına salındı. - VAN