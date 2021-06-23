Kızıl şahin yavruları tedaviye alındı - Son Dakika

Kızıl şahin yavruları tedaviye alındı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ormanda bulunan 2 kızıl şahin yavrusu, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alındı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ormanda bulunan 2 kızıl şahin yavrusu, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alındı. Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde vatandaşlar, yerde bitkin halde iki kızıl şahin yavrusu gördü. Kuşlara su veren vatandaşlar, durumu Tahtalı Mahallesi Muhtarı Erkan Tokuç'a iletti. Tokuç'un ihbarı üzerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iki kızıl şahin yavrusunu alarak Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürdü. Veteriner hekimler, 15-20 günlük olduğu belirlenen kızıl şahinlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Merkezde, destek tedavi uygulanan kuşların, gücüne kavuştuktan sonra veteriner hekimlerin onayıyla doğal yaşama salınacağı öğrenildi.



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