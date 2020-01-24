Kızıl tilkiler Kars'ta karla kaplı arazide avlanıyor - Son Dakika

Kış mevsiminin çetin ve sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yiyecek bulmakta güçlük çeken kızıl tilkiler, beyaza bürünen arazilerde kar altındaki canlıları kendisine özgü "hassas" yöntemlerle avlıyor.

Zorlu kış şartlarının yaşandığı Kars'ta yabani hayvanlar, karla kaplanan arazide yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen kızıl tilkiler de bu zorlu doğa koşullarında karınlarını doyurmak için tüm yeteneklerini sergiliyor.

Hassas duyularıyla zıplayıp kar altındaki avını yakalıyor

Çevik vücut yapılarıyla hızlı hareket eden ve iyi koku alan kızıl tilkiler, güçlü işitme duyusu sayesinde kar altındaki canlıları görmeden hassas duyularıyla zıplayıp hamle yaparak yakalıyor.

KuzeyDoğa Derneği bilim koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tilkilerin kış aylarında avladığı canlıları hemen hemen hiç görmediğini söyledi.

Tilkilerin avlanma mesaisini sessizce yaptığını ifade eden Çoban, "Tilkiler kışın karın altında hareket eden fareleri dinleyerek avını yapıyor. Özellikle kış aylarında tilkileri sesleri dinlerken görürüz. Alttan geçen fare ve diğer kemirgenlerin sesini dinlerler ve hesaplayıp havadan zıplayarak farenin olduğu yere kendilerini düşürürler." diye konuştu.

"Yaban hayatına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor"

Çoban, sivri burun yapısı özelliğiyle tilkilerin kar altındaki kemirgenlere daha rahat ulaştığına işaret ederek, tilkilerin ses algılarının çok iyi olduğunu vurguladı.

Tilkilerin avlanma yöntemlerinin çok ilginç olduğunu aktaran Çoban, şunları kaydetti:

"Hiç ses çıkartmıyor, ayaklarının altındaki özel tüylü tabakadan dolayı kara batmadan yürüyorlar. Tilkinin dinleyip milimetrik hesapla avlanması mucizevi bir olay. Tilkiler yoldan karşıya geçerken ışık onların gözlerini rahatsız ediyor ve donup kalıyorlar. Gece özellikle araç kullanan herkesin dikkatli olması lazım. Özellikle Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum bölgesinde yaban hayvanlarına karşı sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor."