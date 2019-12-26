Kızıla bürünen Caddebostan Sahilini temizleme çalışması havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızıla bürünen Caddebostan Sahilini temizleme çalışması havadan görüntülendi - Son Dakika

Kızıla bürünen Caddebostan Sahilini temizleme çalışması havadan görüntülendi

6 saat önce

Lodosun etkisiyle kızıla bürünen Caddebostan Sahili, İBB ekipleri tarafından iş makinesiyle temizlenmeye başladı.

Lodosun etkisiyle kızıla bürünen Caddebostan Sahili, İBB ekipleri tarafından iş makinesiyle temizlenmeye başladı. Caddebostan sahili temizleme çalışmaları havadan görüntülendi.

Caddebostan sahilinde, son günlerde yaşanan şiddetli lodos nedeniyle kırmızı renkli yosunların sahil kesiminde birikip kayalıkların üzerini kapladığı görülmüştü. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sahilde temizleme çalışmaları başladı. İş makinesiyle kayalıklardan toplanan yosunlar kamyon kasasına yüklendi.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından 2019 yılı içerisinde kıyı şeridinde 548 ton yosun temizlendiği öğrenildi.

Kızıla bürünen Caddebostan Sahilinde yürütülen temizleme çalışmaları havadan görüntülendi.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Kızıla bürünen Caddebostan Sahilini temizleme çalışması havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Caddebostan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
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