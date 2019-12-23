Kızıla bürünen Kars büyülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızıla bürünen Kars büyülüyor - Son Dakika

Kızıla bürünen Kars büyülüyor

6 saat önce

Kars'ta son günlerde gün batımından sonra ortaya çıkan 'kızıl gökyüzü' görenleri büyülüyor.

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Kars'ta son günlerde gün batımından sonra ortaya çıkan 'kızıl gökyüzü' görenleri büyülüyor.


Kars'ta gün batımından sonra gökyüzü kızılı bürünüyor. Gökyüzünün kızıla bürünmesiyle birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntülerin seyrine doyum olmuyor.


Doğu Ekspresi güzergahında bulunan Demir Köprü'nün Kars Çayı'na kızıl olarak yansıması, insanları adeta kendinden geçiriyor.


Gün batımıyla birlikte Kars Çayı, Doğu Ekspresi güzergahındaki Demir Köprü, ağaçların suya yansıması, Aygır Gölü'nün güzelliği bir kez daha ortaya çıkıyor. - KARS

Doğu Ekspresi, Kars Çayı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:34 Kaynak: İHA
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