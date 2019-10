Kızılay, 1 milyon 100 bin et ve kıyma konservesini dağıtıyor

TÜRK Kızılay'ın, Kurban Bayramı'nda yurt içinde topladığı 66 bin 829 hisselik bağıştan elde edilen 1 milyon 100 bin et ve kıyma konservesinin dağıtımına, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın da katıldığı törenle başlandı.

Türk Kızılay'ın, ağustos ayının 11 ile 14'üncü günleri arasındaki Kurban Bayramı'nda, yurt içinde topladığı 66 bin 829 hisseden, toplamda 1 milyon 100 bin et ve kıyma konservesi yapıldı. Türkiye çapında 19 ayrı kombinada kesilen kurbanlıklardan elde edilen etler, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki tesise getirilerek, burada konserve haline getirildi ve aynı tesiste depolandı. Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından tüm etlerin konserve edilme işlemi tamamlandı. Bağyurdu Mahallesi'ndeki tesiste depolanan 1 milyon 100 bin konservenin dağıtımına, bugün saat 12.00'da, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın da katıldığı törenle başlandı. Tesiste incelemelerde de bulunan Altan, toplam 98 bin 600 konservenin yüklendiği ve bunları 28 farklı kente götürecek olan 9 TIR'ı el sallayarak uğurladı. Altan'a, Türk Kızılay İzmir Bölge Müdürü Kerem Fahri Baykalmış da eşlik etti.

YURT DIŞINDAKİLERLE BERABER 181 BİN HİSSE

Törende konuşan İbrahim Altan, yurt içi ve yurt dışından, toplam 181 bin hisse elde ettiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi milyonlarca insana, bu etleri ulaştırıyoruz. İlk etapta 28 kente gidecek olan bu TIR'lar, daha sonra tüm yurda gidecek. Bu etleri, ayrıca afete uğrayan bölgelerimize de götürüyoruz. Kızılay'a bağış yapanlara teşekkür ediyoruz ve bunun sürmesini istiyoruz ki, biz de vatandaşlarımıza yardım edebilelim" dedi.

Türk Kızılay Başkanı İbrahim Altan, konuşmasının ardından, beraberindekilerle birlikte, TIR'ları el sallayarak uğurladı.