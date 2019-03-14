Son Dakika Haberleri: Kızılay 14 Tıp Bayramını Kutladı

Kızılay 14 Tıp Bayramını Kutladı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarının kapısını çaldı çiçek verdi.

Kızılay 14 Tıp Bayramını Kutladı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarının kapısını çaldı çiçek verdi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kızılay Düzce Şube Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Yamaç eşliğinde sağlık çalışanları ziyaret edildi. Yamaç, "Başta Genel Başkan Dr. Kerem Kınık olmak üzere ülkemize ve insanlığa hizmet eden tüm hekimlerimizin ve sağlık personellerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarız" dedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

Tıp Bayramı, 14 Mart, Düzce, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pompalı Tüfekle Eşinin Çalıştığı Dükkanı Basan Cani Kocayı, Taksici Durdurdu HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı

Merkez Bankası Rezervleri 2,6 Milyar Dolar Azaldı Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahminini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 16:53:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılay 14 Tıp Bayramını Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]