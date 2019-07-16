Kızılay, 15 Temmuz'da Demokrasi Sevdalılarıyla meydanlarda buluştu

Türk Kızılayı, yurt genelinde etkinliklerle kutlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde halkla meydanlarda bir araya geldi ve demokrasiye sahip çıktı.

Türk Kızılayı, yurt genelinde etkinliklerle kutlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde halkla meydanlarda bir araya geldi ve demokrasiye sahip çıktı. Kızılay, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin sembol mekanlarında, il ve ilçelerin demokrasi meydanlarında Demokrasi Sevdalılarıyla omuz omuzaydı.



15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin sıcak saatlerinde gerek milli iradeye sahip çıkmak için gerekse darbeye direnen halka destek olmak için sahaya inen Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de, yine aynı meydanlarda halka omuz omuza demokrasiye sahip çıktı.



Tüm Türkiye genelinde demokrasi şehitlerini anmak, gazilerimize minnetimizi göstermek ve şanlı direnişe katılan milletimizin yanında yer almak için Kızılay ekipleri, meydanlarda milletimizle yan yana oldu.



Hem ikram hem de kan bağışı araçlarıyla meydanlarda yer alan Kızılay, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere demokrasi ve istiklal direnişinin sembol mekanlarında vatandaşlara su, sıcak çorba-çay, kumanya ve benzeri gıda malzemesi ikramlarında bulundu.



Cumhurbaşkanlığı tarafından yurdun çeşitli il ve ilçelerinde düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerinde Kızılay, bağışçılarından da büyük destek gördü. Başta Ülker olmak üzere birçok bağışçı, Kızılay'a yaptıkları ikramlık bağışlarıyla milletimizin yanında olduklarını gösterdi.



Ayrıca Kızılay, darbe gecesi şehit olan Kızılay Küçük Esat Şube Başkanı Serhat Önder'in hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan şehitlikte de bir tören düzenledi.



Ankara ve İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tüm programlarda yer alan Kızılay ekipleri, 15 Temmuz 2016 gecesi gösterilen kahramanlığın canlı tutulması, hain darbe girişiminin unutulmaması için tüm birimleriyle alanlara çıktı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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