Son Dakika Haberleri: Kızılay, 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlarla buluştu
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Kızılay, 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlarla buluştu

30 dakika önce

Türk Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlarla meydanlarda bir araya geldi.

Kızılay, 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlarla buluştu, System.String[]
Türk Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlarla meydanlarda bir araya geldi.
Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin sıcak saatlerinde gerek milli iradeye sahip çıkmak gerekse darbeye direnen halka destek olmak için sahaya inen Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de yine aynı meydanlarda halkla birlikte demokrasiye sahip çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tüm programların yanı sıra ülke genelinde düzenlenen etkinliklerde yer alan Kızılay ekipleri, 15 Temmuz gecesi gösterilen kahramanlığın canlı tutulması, hain darbe girişiminin unutulmaması, demokrasi şehitlerini anmak, gazilere minnet göstermek ve direnişe katılan milletin yanında yer almak için tüm birimleriyle alanlara çıktı.
Kızılay, hem ikram hem de kan bağışı araçlarıyla Ankara ve İstanbul başta olmak üzere demokrasi ve istikbal direnişinin sembol mekanlarında vatandaşlara su, sıcak çorba ve çay, kumanya gibi gıda malzemesi dağıttı, onlara kan vermeleri için çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yurdun çeşitli il ve ilçelerinde düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerinde Kızılay, bağışçılarından da büyük destek gördü. Birçok bağışçı, Kızılay'a yaptıkları ikramlık bağışlarıyla milletin yanında olduklarını gösterdi.
Ayrıca Kızılay, darbe gecesi şehit olan Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder'in hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan şehitlikte de bir tören düzenledi.
Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:56 Kaynak: AA
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