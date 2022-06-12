Kızılay 154'üncü yaşını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılay 154'üncü yaşını kutladı

12.06.2022 09:58
Kızılay 154'üncü yaşını kutladı

Kızılay 154'üncü kuruluş yıldönümünü açılan bir sergiyle kutladı.

Kızılay 154'üncü kuruluş yıldönümünü açılan bir sergiyle kutladı. Bu akpsamda kurulduğu 11 Haziran 1868 tarihinden bu yana Türkiye'de ve dünyada bünyesindeki fotoğraf sanatçılarının tanıklıklarını bir sergiye dönüştürdü.

'Seven Faces of Humanity/ İnsanlığın Yedi Yüzü' isimli sergide katılımcıların eserlere temas etmesi ve etkileşimi sağlandı. Açılışına Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katıldığı sergide insan yüzünün detaylarının daha iyi fark edilmesi için büyük ebatlar tercih edildi.

"DÜNYA'DAKİ IZDIRABI DİNDİRMEK İÇİN DEVAM EDECEĞİZ"

Serginin açılışında konuşan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kızılay'ın dokunarak güldürdüğü acısını dindirdiği umut verdiği yüzler var. Düşüşüne hastalığına şahit olduğu yüzler. Bu yüzlerden yedi tanesini seçtik. Kızılay'ın 154'üncü yılı münasebetiyle bir sergi açılışındayız. Bu fotoğrafları Kızılaycı arkadaşlarımız çekti. Bu arkadaşlarımızın vizörlerinden sizlere ulaşan bu görüntüleri farklı bir sergileme tekniği ile sergilediler. İnsanların gözlerine bakabilmek yüzlerini görebilmek insanların yüzlerindeki ve gözlerindeki derinliği ifadeleri anlamı acıları hissedebilmek için biraz kendini aşmak gerekiyor. Hızlı akan bu zaman da insanın kendi içini bile göremediği bu dünyada bu çağda başkasının yüzüne bakmak başkasının derdini dertlenmek başkasının da var olduğunu onunda kıymetli bir varlık olduğunu görmek gerek. Belki de kazanmamız gereken en önemli meziyet bu. Biz 154 yıldır bildiğimiz işi yapıyoruz. İyilik yapıyoruz. 154 yıldır bu iyilik gemimizin seyrüseferi devam ediyor. Gönüllüleri çalışanları bağışçıları, destekçileri ile beraber. Bundan sonraki serüveninde de sizlerle beraber bu yolculuğa acılı yüzleri güldürmek için Dünya'daki ızdırabı dindirmek için devam edeceğiz. Sergimiz hayırlı olsun" diye konuştu.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık daha sonra Kızılay kurucuları Dr. Abdullah Bey, Kırımlı Dr. Aziz Bey, Serdar-ı Ekrem Ömer Lütfü Paşa için anıt mezarda düzenlenen anma törenine katıldı.


Kızılay 154'üncü yaşını kutladı
Kızılay 154'üncü yaşını kutladı
Kızılay 154'üncü yaşını kutladı
YORUMLAR
500
Muştu: 'Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 91'ini Kızılay sağlıyor' Muştu: 'Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 91'ini Kızılay sağlıyor' Türk Kızılay 154'üncü yaşını kutluyor - Kerem Kınık Türk Kızılay 154'üncü yaşını kutluyor - Kerem Kınık
Kaynak: DHA

Türkiye, Kızılay, İyilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay 154'üncü yaşını kutladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 10:14:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılay 154'üncü yaşını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement