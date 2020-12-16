Kızılay 2 milyon maske üretti - Son Dakika

Kızılay 2 milyon maske üretti

16.12.2020 09:33

- Kızılay 2 milyon maske üretti Ramazan Saygılı, Kızılay'ın pandemi sürecinde 2 milyon maske ürettiğini bunun 1 milyonunu dağıttığını söyledi Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay'ın pandemi sürecinde 2 milyon maske ürettiğini bunun 1...

- Kızılay 2 milyon maske üretti

Ramazan Saygılı, Kızılay'ın pandemi sürecinde 2 milyon maske ürettiğini bunun 1 milyonunu dağıttığını söyledi

ADANA - Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay'ın pandemi sürecinde 2 milyon maske ürettiğini bunun 1 milyonunu dağıttığını söyledi.

Saygılı, Türkiye'nin ve dünyanın yaklaşık bir yıldır yeni tip korona virüs belasıyla mücadele ettiğini bu süreçte Kızılay olarak vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Saygılı, pandemi de vatandaşların en çok maskeye ihtiyaç duyduğunu bu nedenle Kızılay'ın toplum merkezlerindeki atölyelerde maske üretimine başlandığını belirterek, "Kızılay olarak 2 milyon maske üretmeyi başardık. Bunun 1 milyonunu halka ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 1 milyon maskenin dağıtımı ise devam etmekte. Biz Adana'da 70 ile 100 bin arasında maske üretiyoruz. Bu maskeler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, sağlık ekiplerine ve Kızılay kendi elamanlarına dağıtıyor" dedi. Saygılı, Kızılay'ın maske üretimini gerçekleştirirken pandemi kurallarına uyduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Toplum merkezindeki atölyelerde çalışanlarımız bonesini, maskesini, özel kıyafetini giyerek üretim yapıyor. Buna çok önem veriyoruz. Çünkü bizim vatandaşımız herşeyin en iyisine layık. Maske üretimine ihtiyaç oldukça devam edeceğiz.

Kızılay 2 milyon maske üretti
Kızılay 2 milyon maske üretti
Kızılay 2 milyon maske üretti
Kızılay 2 milyon maske üretti
Kızılay 2 milyon maske üretti

Yönetim Kurulu, Ramazan, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay 2 milyon maske üretti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 7,80'den işlem görüyor Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Korona Takip Merkezleri" faaliyete geçiyor Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan koronavirüs aşıları Çin'deki prosedüre takıldı MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi "Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı
Talisca, Talisca, "Yakında birlikteyiz" cümlesini takipçi kazanmak için yazmış         
09:33
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi         
08:30
Meteoroloji uyardı! 3 bölge sağanak yağışa, 1 bölge kara teslim Meteoroloji uyardı! 3 bölge sağanak yağışa, 1 bölge kara teslim         
07:49
Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü         
05:41
Belediye ekipleri, Belediye ekipleri, "Sahipli hayvan olduğu için bakamayız" dedikleri yaralı atı ölüme terk etti         
00:22
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu         
20:24
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 09:48:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay 2 milyon maske üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei