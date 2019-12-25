Kızılay, 2020 yılında 25 milyon insana ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 2019 yılında 22 milyon 324 bin 600 insana yardım ulaştırdıklarını belirterek, "Bir önceki yıl bu rakam yaklaşık 21 milyondu. 2020'de çıtayı yukarıya çıkararak, 25 milyona insana ulaşabilme ve yardım götürebilme hedefimiz var." dedi.

Kınık, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen 2019 yılı Değerlendirme Toplantısı ve Kızılay'ın 2020 hedeflerinin açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada yardıma muhtaç insan sayısının arttığını söyledi.

Kızılay'ın 2018 yılında verilen 2019 hedeflerinin büyük bir kısmını gerçekleştirdiklerini aktaran Kınık, "2019 yılında 22 milyon 324 bin 600 insana yardım ulaştırdık. Bir önceki yıl bu rakam yaklaşık 21 milyondu. 2020'de çıtayı yukarıya çıkararak, 25 milyona insana ulaşabilme ve yardım götürebilme hedefimiz var." diye konuştu.

Kınık, 2019 yılında ağırlıklı olarak sosyal hizmet, sosyal yardım ve sosyal program ile projelerle yer aldıklarını belirterek, 22 milyon kişinin içerisinde yaklaşık 7 milyonunun dünya vatandaşı olduğunu ifade etti.

2019 yılında afete hazır bir Türkiye için çalıştıklarını ve bu kapsamda faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Kınık, şöyle devam etti:

"2018 yılında 188, 2019'da 125 afete müdahale ettik. Bireylerin ve toplumun afetlere hazır olması için eğitim gerekiyordu. Bu anlamda eğitimleri yaygınlaştırdık. 2019 yılında 816 bin insana güvenli yaşam eğitimleri verdik. 2020 yılında hedefimizi 2 milyon 175 bin gibi bir rakama çıkartıyoruz. Toplum sağlığı çerçevesinde 30 ilk yardım merkezimizi, ağırlıklı büyükşehirlerde olmak üzere 45'e çıkartıyoruz. 2019 yılında dünyanın ızdırabını dindirmek için 71 ülkeye koştuk. Yaklaşık 8 milyon insana ulaştırabildik. 2020 yılında 81 ülkede 8 milyon 500 bin insana ulaşmayı hedefliyoruz."

"1 milyar dolarlık insani yardımı Suriye'nin kuzeyine gönderdik"

Kınık, Türkiye'de misafir edilen 5 milyonu aşkın kişinin yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda yurt içinde 296 milyon liralık bir yardımda bulunduklarını vurgulayan Kınık, "Bu kırılgan insanların parçalanmış ailelerini birleştirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 4 bin dosya, şu anda takip ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 30 civarında parçalanmış aileyi birleştirebildik. 16 toplum merkezimizde çok boyutlu desteğe devam ediyoruz. Özellikle dil eğitimi, Türk dilini öğretme, Türkiye'deki yaşam kuralları, vatandaşlık bilgileri, girişimcilik, meslek kazandırma programlarımız devam ediyor. Bunun yanında 1 milyar dolarlık bir insanı yardımı, Suriye'nin kuzeyine sınır ötesi yardımları olarak gönderdik. Bunun aşağı yukarı rakamı 48 bin tır insani yardım malzemesine tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Kerem Kınık, Kızılay Kart programının 2019'da başarılı şekilde uygulandığını belirterek, "Kızılay Kart aracılığıyla 2 milyon 300 bin kişi oldu. 2020 yılında faaliyetlerimiz devam edecek. Yaklaşık 2,4 milyon insana çıkacak, faydalanıcı sayısı. Nakdi yardımda 3,1 milyar TL'ye çıkacak." dedi.

"2019 yılında 2 milyon 800 bin ünite kan topladık"

2019 yılında 2 milyon 800 bin ünite kan topladıklarını dile getiren Kınık, bu rakamı 2020 yılında 3 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini anlattı.

Kınık, 660 bin kök hücre bağışçısının sisteme kayıt olduğunu kaydederek, "2019 yılında hedefimiz 130 bin kök hücre bağışçısına ulaşmaktı ama 260 bin bağış aldık. 2020 yılında hedefimiz 200 bin." diye konuştu.

Genç Kızılaycıların da yoğun şekilde çalıştığına dikkati çeken Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün topluma ulaşmak için seferberlik başlattılar. Yaklaşık yarım milyon insana akran, Kızılaycılık, ilk yardım, deprem ve afet eğitimleri verdi, Genç Kızılaycılar. Yardımsever vatandaşlarımızın merkezi yine 2019 yılında Kızılay oldu. 2019 yılında 2 milyon 471 bin 784 kişi Kızılay'a bağış yaptı. Yaklaşık 2,4 milyon farklı insan Kızılay'a 828 milyon 669 bin 93 liralık yardımlarını emanet ettiler. 2020 yılında bağışçı sayısı hedefimiz 2,8 milyon birey. Buradan 1,2 milyar TL'lik bağış almayı hedefliyoruz. İnsani yardıma ayırdığımız bütçe, her geçen yıl artıyor. 2019 yılında 5,6 milyar bir gider bütçesiyle bunun içinde 4,8 milyar insani yardıma ayırdığımız bütçeyle dünyanın en verimli çalışan kuruluşu olarak kendimizi gururla ifade edebiliriz."

Kınık, 2020 ve 2030 arasındaki 10 yıllık stratejiden de bahsederek, "Burada 5 temel stratejik amaç ortaya koyduk. Öncelikle yoksulluk ve küresel açlıkla savaşacağız. Sağlıklı yaşayan ve yaşlanan toplum, afetlere hazır bireyler ve toplum, daha yaşanılabilir bir çevre için çalışacağız ve nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak için destek vereceğiz." dedi.

- "Toplum Temelli Afet Yönetim Seferberliği ve Eğitim Seferberliği başlatıyoruz"

2020 yılında Toplum Temelli Afet Yönetim Seferberliği ve Eğitim Seferberliği başlatacaklarını bildiren Kınık, "Yeni lojistik depolar kuracağız. Var olan lojistik depoların da kapasitesini arttıracağız. İnovatif yenilikçi barınma sistemlerini bu dönemde getireceğiz. Şu anda 200 bin kişilik barınma kapasitemiz var. Buna 75 bin kişilik modüler barınma ünitesi kapasitesi çok kısa bir süre içerisinde eklenecek. 2020 yenilikçi ürünler olarak çıkaracağımız ürünlerden bir tanesi Jeodezik Aile Çadırlarımız. Bu çadırlar hava şartlarına, rüzgara daha dayanıklı, daha güçlendirilmiş, yüzde yüz sentetik ve eskidiğinde tekrar geri dönüştürülebilir bir malzemeden üretilecek. Bu çadırlar 48 kilogram. Bu çadırlar daha hızlı kuruluyor. Bunun gibi farklı çadır modellerimizi de envanterimize ekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"2020 yılında 'Sensiz Olmaz' sloganımızla devam edeceğiz"

Kınık, 1 Kasım 2020'de Malatya'da Afet Barınma Sistemleri Fabrikası'nı açarak üretime başlayacaklarını ifade etti.

Fabrikanın dünyanın en büyük modüler barınma sistemleri fabrikası olacağının altını çizen Kınık, dünya barınma sektörüne yenilikçi katkılar yapacaklarını anlattı.

Kınık, aşevlerinin kapasitesinin arttırılarak 2020 yılında 22 olacağını ve yaklaşık 40 bin insana sıcak yemek ulaştıracaklarını dile getirdi.

Kızılay'ın eğitime güçlü destek verdiğini belirten Kınık, şöyle devam etti:

"Kızılay olarak 2019 yılında yaklaşık 22 bin öğrenciye verilen eğitim bursu desteğini 10 bin artırarak yaklaşık 33 bin gencimize yıllık yaklaşık 60 milyon eğitim bursu desteği sağlayacağız. Öğrencilerimize gıda, kırtasiye, giyim gibi destekler... 2019 yılında yaklaşık 185 bin öğrenciye ulaşmıştık 5,5 milyon yardımla. 2020 yılında bu desteği 200 bin öğrenciye çıkarıyoruz ve 7 milyon liralık destek sağlayacağız. Bu sene ilk defa 100 bin aileye 'merhaba okul' destek programımız sayesinde, 40 milyon liralık destek vermeye çalışacağız. 2019 yılı bağışçılarımızın çok kıymetli destekleri, gönüllülerimizin faaliyetleri, Kızılay teşkilatımızın çalışmaları, devletimizin nitelikli ve açık desteğiyle başarılı bir yıl olarak tamamlandı. Kızılayımızın 2019 yılındaki başarısını arttırması için desteklerinin devam etmesi gerekiyor. Kızılay büyüyor, güçleniyor. 2020 yılında 'Sensiz Olmaz' sloganımızla devam edeceğiz."

"Yakın zamanda Trablusgarp'ta Kızılay delegasyonumuz açılacak"

Kınık, Libya'nın Arap Baharı sürecinden sonra bir kaosa sürüklendiğini ifade etti.

Libya'da insani anlamda çok büyük sıkıntıların bulunduğunu belirten Kınık, "Zaman zaman bu bölgeye insani yardımlarımız, gıda ile ilaç desteklerimiz sürüyordu.Yapısal anlamda Libya Kızılayı'nın oradaki yükü tek başına kaldırabilirliği, Cenevre'de Libya ile yaptığımız Cenevre Daimi Temsilcisi ve Libya Kızılay başkanıyla görüşmelerde, bizim Kızılay personelimizle, kapasitemizle orada bulunmamız gerektiği konusunda karşılıklı fikir birliğine vardık. Çok yakın zamanda Trablusgarp'ta Kızılay delegasyonumuz açılacak." şeklinde konuştu.