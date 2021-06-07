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Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını belirledi! Bin 50 lira - Son Dakika

Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını belirledi! Bin 50 lira

07.06.2021 15:53

Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası ile yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatlarını bin 50 lira olarak belirlendiğini açıkladı. 'Kurban'da Kızılay Modeli' sayesinde kurbanlar hijyenik kurallara uygun bir şekilde kesilecek. Kızılay, yapılan bağışlar sayesinde milyonlara ulaşabilecek.

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi ve yurt dışı bin 50 TL olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 Dolar veya 105 Euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek.

MİLYONLAR KURBAN BEREKETİNDEN FAYDALANACAK

Önceki yıllarda da kurban yardımlarının planlamasını zor durumda olan vatandaşları gözeterek yapan Kızılay, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 20 ülkede hayırseverlerin kurban vekaletleriyle sofraları bereketlendirecek. Kızılay'a verilecek kurban vekaletleriyle milyonlara ulaşılacak.

HİJYENİK ORTAMLARDA KESİLİYOR

Kızılay'ın 'Kurban'da Kızılay Modeli' sayesinde vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde son derece hijyenik ortamlarda kesilecek.

TÜM SÜREÇ KAMERALAR KAYDEDİLİYOR

Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekalet sahiplerine bilgi verilecek.

KURBAN VEKALETİ KIZILAY'A NASIL VERİLİR?

Kurban vekaletlerini Kızılay'a emanet ederek gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekaletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecekler.

Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını belirledi! Bin 50 lira

Türk Lirası, Kızılay, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını belirledi! Bin 50 lira - Son Dakika


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