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Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu - Son Dakika

Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

17.06.2021 14:09
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu, System.String[]

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içi ve yurt dışı için bin 50 lira tek fiyat olarak belirlendiğini açıkladı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içi ve yurt dışı için bin 50 lira tek fiyat olarak belirlendiğini açıkladı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülecek kampanyanın 2021 yılı hedefleri ve vekalet tutarlarını düzenlenen bir basın toplantısıyla açıkladı. Kızılay'ın Sütlüce yerleşkesinde düzenlenen toplantıda konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, geçtiğimiz sene verilerini ve bu seneye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2021 hedefini duyuran Kınık, "Ülkemizin her noktasına ve dünyanın çok farklı noktalarına Kızılaycılar dağılırlar ve çok kıymetli bağışçılarımızın bizlere emanet ettiği kurban hisselerini, kurban paylarını bir hakkı yerine getirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışırlar, çırpınırlar bu sene de yine böyle tatlı bir telaş içindeyiz. Kurban bereketini yıl boyu yaşatan tüm kalplere hilal olsun diyoruz. Yine hilal olsun sloganımızla kurban organizasyonumuzu başlatıyoruz 2021 yılı için" dedi.

"Türkiye dahil 149 bin 24 hisse kurban bağışı vekaleti aldık"

Geçen senenin nasıl geçtiğini anlatan Kınık, "Türkiye dahil 149 bin 24 hisse kurban bağışı vekaleti aldık. ve bunu yaklaşık 49 bini yurt içinde 100 bin 24 adedini de yurt dışında kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Toplamda 4 milyon 540 bin insanın sofrasını bu kurban payları şenlendirdi. 2020 vekaletle kurban organizasyonumuzu 17 farklı ülkede yapmıştık. 2021 hedefimiz ise yurt içinde 52 bin 500 hisse yurt dışında da 100 bin hisse kurban olmak üzere 152 bin 500 hisse kurbanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Toplamda da Türkiye dahil 21 ülkede 4 milyon 700 bin insana kurban paylarını ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sene de 81 ilimizde 2 milyon 200 bin kişiye kurban etimizi ulaştıracağız. Bu sene geçen sene olduğu gibi kurban paylarımızı tarım bakanlığımızla, et ve süt kurumumuzla beraber pay edip kavurma konservesi haline getirip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yurt içindeki operasyonlarımızın tamamı Tarım bakanlığımız, et ve süt kurumumuz kombinalarında gerçekleştirilecek. ve iki kısma ayıracağız bunlardan bir kısmı kurban paylarına dönüşecek ve konserve olacak diğer kısmı ise AŞ evlerimizde her gün on binlerce insana ulaştırılan yemeklerimizin içine katık olacak" ifadelerini kullandı.

Kurban ibadetinin hassas bir konu olduğunu dile getiren Kınık "Malumunuz kurban bir ibadet, dini bir vecibe ve bunun yerine getirilmesi için bazı şartları var. O şartların tamamı Diyanet işleri başkanlığımızın tavsiye etmiş olduğu çerçevede Kızılay'da gerçekleştiriliyor. Kurbanların yurt içinde ve yurt dışındaki tedarik süreçleri kurban bayramından önce tamamlanıyor. Dolayısıyla biz kurban bayramı öncesinde fiyatlar konusunda sayılar konusunda ve kurban organizasyonuna katılacak ülkeler konusunda kendimizi bu anlamda güvenceye alıyoruz" dedi.

"Artık tek fiyatla yurt içi ve yurt dışı kurban bedellerinizi Kızılayımıza verebileceksiniz"

Bu senedeki vekaletle kurban kesim ücretini de açıklayan Kınık, "Bu sene yurt içi kurban bedelimize zam yapmadık. Yurt dışı kurban bedelimizi yükselttik. 850 liraydı onu da bin 50 lira yaptık. Dolayısıyla yurt içi kurban bedelimiz aynı, yurt dışı kurban bedelimizde 850 liradan bin 050 liraya yükseldi. Artık tek fiyatla yurt içi ve yurt dışı kurban bedellerinizi Kızılayımıza verebileceksiniz" dedi. Kurban bağış fiyatlarını söyledikten sonra kurban bağışlarının konulduğu konserveleri anlattı. - İSTANBUL

Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Sütlüce, Türkiye, Kızılay, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay 2021 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu - Son Dakika


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