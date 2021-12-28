Üye Girişi
Kızılay 2022 yılını 'dayanışma' yılı ilan etti - Son Dakika

Kızılay 2022 yılını 'dayanışma' yılı ilan etti

28.12.2021 15:04

Türk Kızılay, 2022 yılını 'Kırılgan kesimlerle dayanışma yılı' ilan etti.

Türk Kızılay, 2022 yılını 'Kırılgan kesimlerle dayanışma yılı' ilan etti. Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, '2022 yılında odağımız yoksullarla, kırılgan topluluklarla, işsizlerle yetimlerle ve korunmaya muhtaç insanlarla dayanışma olacak' diye konuştu.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay İstanbul Çalışma Ofisinde düzenlediği basın toplantısında 2021 yılı faaliyetleri ve 2022 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi.

Afetlerle sınanılan bir yıl olduğunu belirten Kınık, 'Hesap verebilirliği önemsiyoruz. Bu nedenle her yıl milletimize hesap verme amacıyla bu toplantıları düzenliyoruz. Bu yıl ağır geçen bir yıl oldu. Afetlerle sınandık, pandemiyle sınandık, ekonomik sarsıntılarla sarsıldık. Birbirimize destek olduk. 2021 yılında bağışçılarımızın sağladığı kaynaklarla 45 milyon kişiye temas ettik. Çeşitli yardımların yanı sıra eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımızla ulaştığımız kişilerin 36 milyon 480 bini ülkemiz içinde, 8 milyonu ise yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerinden oluştu. Bizlere çok kıymetli bağışçılarımızın emanet ettiği 6 milyar 897 milyon bu çalışmalarımızda kaynak olarak kullandık. 12 bin personelimizle 185 bin gönüllümüzle yürüttük çalışmalarımızı' ifadelerini kullandı.

'KAN TORBASINI KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ'

Sağlık ve kan ihtiyacını karşılamak suretiyle yaklaşık 5 milyon kişiye destek sağlandığını anlatan Kızılay Başkanı Kınık, 'Ülkemizin tamamına yayılmış 300 noktadan topladığımız kanı 1300'den fazla hastaneye ulaştırdık. Kök hücre tedavisine muhtaç 3 bin 480 kişi, Kızılay'ın aldığı kök hücrelerle hayata yeniden tutundu. 4 bin personel ve 12 milyon 350 bin kan bağışçımız ile bu destanı yazmaya devam ediyoruz' dedi.

2022 yılında 3 milyon ünite kan bağışı hedeflendiğini belirten Kınık, kan merkezlerini yenilemenin yanı sıra hali hazırda ülkemizde üretilmeyen kan torbalarını milli imkanlarla üretmek için de Kızılay'ın yatırım yapacağını açıkladı.

'MÜLTECİLERE DESTEK SÜRECEK'

Kızılay'ın yurt dışında bulunan 18 daimi delegasyonunun 2022 yılında 20'ye çıkartılacağını açıklayan Kızılay Genel Başkanı, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki 2 buçuk milyondan fazla mülteciye çeşitli yardımlar yapıldığını ve bu yardımların süreceğini bildirdi. Kınık, 'Savaşın devam ettiği bölgelere bu kişilerin zorla geri gönderilmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Biz insani görevimizi yapmayı sürdüreceğiz' diye konuştu.

'109 AFETE MÜDAHALE'

2021 yılında yaşanan afetlere de değinen Kerem Kınık, '109 afete müdahale ettik. Fırtına, kar yağışı, heyelan, yangın, deprem, sel ve su baskını gibi birçok afette yaraları sardık. Afet müdahale kapasitemizi 2022 yılında daha da geliştireceğiz. 2022 yılında 14 yeni aşevimiz kapılarını açacak. Mobil aşevlerimizin sayılarını ve hizmet kapasitelerini de geliştireceğiz' diye konuştu.

DAYANIŞMA YILI

Kerem Kınık, 2021 yılında Kızılay'ın yürüttüğü çalışmaları özetledikten sonra 2022 yılı hedefleri hakkında da bilgi verdi. 2022 yılını 'Dayanışma yılı' ilan ettiklerini belirten Kınık, '2022 yılında odaklanacağımız en temel alan ise yoksullarla, kırılgan topluluklarla, işsizlerle, yetimlerle ve korunmaya muhtaç insanlarla dayanışma olacak. 2022 dayanışma yılımızda Kızılay zekat müessesemiz farklı farklı yaklaşımları ile genişleyerek ve derinleşerek ihtiyaç sahipleri ile hayırseverlerimizi buluşturacak. 2022 yılında bundan önce olduğu gibi varlıklı insanlarımız Kızılay aracılığı ile yoksul insanlarımız ile dayanışmaya devam edecek. Biz bu köprülerin sayılarını artırmaya ve dayanışmanın derinliğini arttımaya devam edeceğiz. Kızılay sosyal girişimcilik programımızda sadece yardım değil üretim noktasında insanların kendi emeği ile ürettikleri iş fırsatı modelini hayata geçireceğiz. Pilot uygulamaları tamamladık. Kızılay bursları aracılığı ile hem dezavantajlı gruplara destek olacağız hem hayırseverlerimize diledikleri alanda burs verebileceği alanları bir sistem olarak sunacağız. Kızılay imece programımız ile Türkiye'nin 50 noktamızdaki teşkilatımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi ile destek olmak isteyeni buluşturacağız. 2022'de Kızılay zekat müessesemiz, ihtiyaç sahibi insanlarınızın daha fazla yanında olmamıza imkan verecek. Yenilikçi ve dijital uygulamalar ile zekatın kurumsallaşmasına katkıda bulunacağız' ifadelerini kullandı.

İNSANİ YARDIMA 9 MİLYAR BÜTÇE

2021 yılında insani yardıma 6 milyar liradan fazla bütçe ayrıldığını belirten Kerem Kınık, '2022 yılında Kızılay'ın 12 milyar 425 milyon gelir hedeflediğini ve bunun 9.2 milyarının doğrudan insani yardıma kullanılacak. Gelir ile amaca uygun faaliyete ayrılan bütçe oranı açısında bu tüm dünyada örnek bir orandır. Kızılay'ın 2022 yatırımlarından da bahsederken, Kızılay maden suyunun bir kısmının halka arz edileceğini, Kızılay'ın içme suyu alanına gireceğini, yaşlı aktivite merkezleri açacağını, Malatya'da kurulan yerleşim sistemleri fabrikasının üretimini artırarak devam edecek' dedi.

Kızılay 2022 yılını 'dayanışma' yılı ilan etti
Kızılay 2022 yılını 'dayanışma' yılı ilan etti
Kızılay 2022 yılını 'dayanışma' yılı ilan etti

YORUMLAR
500

İstanbul, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızılay 2022 yılını 'dayanışma' yılı ilan etti - Son Dakika


KOM Mayo'da miras kavgası! Babasının mezarını açmak istedi KOM Mayo'da miras kavgası! Babasının mezarını açmak istedi         
15:17
Sağır doğan bebeğin, ilk duyma anları gören herkesi hüzünlendirdi Sağır doğan bebeğin, ilk duyma anları gören herkesi hüzünlendirdi         
15:09
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı         
14:17
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08

Son Dakika Haberleri
15:17 KOM Mayo'da miras kavgası! Babasının mezarını açmak istedi
15:08 Sağır doğan bebeğin, ilk duyma anları gören herkesi hüzünlendirdi
14:58 Bombayı Kayseri patlattı! Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer
14:56 Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi
14:48 Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor
14:37 2022 yılının en şanslı burçları belli oldu! İşte ''müthiş bir yıldı'' diyecek burçlar
14:27 İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?
14:26 Son Dakika! İzmir'den sonra bir saldırı da İstanbul'da! Silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırı düzenledi
14:25 Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap
14:18 Binlerce ölü balığın kıyıya vurduğu baraj gölünde korkutan tablo!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 15:24:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılay 2022 yılını 'dayanışma' yılı ilan etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement