Kızılay 207 milyon liralık destek paketiyle 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay 207 milyon liralık destek paketiyle 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak - Son Dakika

Kızılay 207 milyon liralık destek paketiyle 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

6 saat önce

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bu yılki Ramazan ayında yaklaşık hedefin 10 milyon insana yardım ulaştırmak.

Kızılay 207 milyon liralık destek paketiyle 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak, System.String[]

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bu yılki Ramazan ayında yaklaşık hedefin 10 milyon insana yardım ulaştırmak. 10 milyon insana ulaşmak için yaklaşık 207 milyon TL'lik hedefle yola çıktık. Bu sene yardım kolileriyle beraber maske ve el dezenfektanları da vatandaşlara ulaştıracağız" dedi.


Koronavirüs salgınıyla birlikte çalışmalarına başlayan ve yüz binlerce insana yardım ulaştıran Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca da sosyal yardımlarını sürdürecek. Ramazan ayı için 'Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna' sloganıyla kampanya başlatan Türk Kızılay'ı, ihtiyaç sahiplerinin destek olacak.


Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yaptığı açıklamada, Covid-19 virüsünün hayatlarımızdan biran önce çıkmasını söyleyerek, "Bu ramazan çok buruk geçecek. Hali hazırda Türkiye'nin yaklaşık 70 ilinde karantina altında tutulan, 100'ü aşkın noktada 20 bin vatandaşımıza bu anlamda gıda desteklerini veriyoruz. Yarım milyonu aşkın evinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza, yaklaşık 35 bin Kızılaycı sahada destek sağlıyor. Karantina altındaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle yoksulluğu gidermek noktasında hem bağışların toplanması hem de dağıtılmasında ciddi bir çaba sarf ediyoruz" dedi.


Bu sene özellikle yurtdışında bir önceki Ramazan ve Kurban bayramlarında gidilen coğrafyalara bu dönemde gidemediklerini belirten Kınık, "Bu sene operasyonumuzun bir kısmını yurtiçindeki ihtiyaç sahiplerine ayırdık" ifadelerini kullandı.


"10 milyon insana ulaşmak için yaklaşık 207 milyon TL'lik destek paketiyle yola çıktık"


Bu yılki Ramazan ayında yaklaşık hedefin 10 milyon insana yardım ulaştırmak olduğuna dikkat çeken Kınık, "10 milyon insana ulaşmak için yaklaşık 207 milyon TL'lik destek paketiyle yola çıktık. Bu Ramazan'da gıda yardımlarımız olacak. Bu yardımlarımız evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız için, gıda kolisi şeklinde olacak. Bu koliler; tüketim malzemeleri, kuru gıdalar ve ihtiyaç malzemelerinden oluşuyor. Bu kolilerimiz ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendirmeye devam edecek. Bunlarla beraber kurban paylarının da dağıtımı devam ediyor. Ayrıca vatandaşlara kendi ürettiğimiz maskeleri ve el dezenfektanları bu kolilerle beraber vatandaşlarımıza ulaştıracağız" diye konuştu.


Koronavirüs salgını sonrası yardım çalışmalarına değinen Kınık, "Ramazan'da yapacaklarımıza geçmeden önce mevcut durum nedeniyle büyük sıkıntı çeken vatandaşlarımıza verdiğimiz desteklerden kısaca bahsetmek isterim. Koronavirüs'le mücadele kapmasında açıkladığımız eylem planıyla 150 bin aileye gıda desteği, 100 bin aileye hijyen desteği, 75 bin aileye 400'er TL nakit yardım, yeni doğum yapmış annelere 150 TL destek gibi destekler verildi. Sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına Sahra çadırları, NAT test cihazları, kişisel koruyucu ekipman desteği verdik. İmmün plazma tedavisi sürecine katkı sağladık. 30 bini aşkın Kızılaycı ile halkımıza yardımcı olduk. Bu çalışmalarımızda bize destek veren hayırseverlerimize, firmalarımıza, kurum ve kuruluşlar ile sensiz olmaz diyen sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Sağlık çalışanlarına iftar ulaştırılacak


Kınık, koronavirüsle mücadele eden yaklaşık 4 bin sağlık çalışanına da Ramazan ayı boyunca iftar verileceğini belirterek, "Sağlık çalışanları günlerdir evlerine bile gidemiyorlar. Ailelerinden uzak bir şekilde yaşıyorlar. Koronavirüs pandemi hastanelerindeki bu durumda olan 4 bin sağlık çalışanına 30 gün boyunca Kızılay tarafından iftarları ulaştırılacak" ifadelerini kullandı.


Bu sene yenilikçi bir modelle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın cep telefonlarına göndereceğimiz kısa mesajlarla indirim marketlerden alışveriş yapabilecekleri nakit yüklemeler yapacaklarını dile getiren Kınık, "Vatandaş, kısa mesaj koduyla beraber indirim marketlerden harcama yapacaklar. Bu göndereceğimiz rakamların özellikle gıda anlamında bir kısıtlaması bulunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar gıda harcamalarını bu yöntemle yapabilecekler" şeklinde konuştu.


İki gıda kolisi desteği olacağını söyleyen Kınık, "Küçük olan gıda kolisinin fiyatı 75 lira, büyük gıda kolisinin de 120 lira değerinde olacak. Gıda kolilerimizi gerek çocuk paketlerimizle beraber gerek sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak dağıtacağımız toplam gıda yardımı alacak ve faydalanacak aile sayısı toplamda 610 bin olacak. Yaklaşık 2,5 milyon insan bu gıda desteklerini almış olacak" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kızılay, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 03:42 Kaynak: İHA

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