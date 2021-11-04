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Kızılay 300 bin aktif gönüllü sayısına ulaştı - Son Dakika

Kızılay 300 bin aktif gönüllü sayısına ulaştı

04.11.2021 13:46
Kızılay 300 bin aktif gönüllü sayısına ulaştı

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, 300 bin aktif gönüllü sayısına ulaştıklarını, bu sayıyı 2 milyona çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, 300 bin aktif gönüllü sayısına ulaştıklarını, bu sayıyı 2 milyona çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanlığınca "Kızılay Haftası" kutlamaları kapsamında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Prof. Dr. Ahmet Şahap Kükner Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Can, Kızılay ve Kızılhaçın insan odaklı faaliyet yapan sivil toplum kuruluşları olduğunu söyledi.

Kızılay ve Kızılhaçın insanlar için var olduğunu belirten Can, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa dinine, diline, rengine, ırkına mezhebine bakmadan faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Can, Kızılay gönüllülüğüyle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

"Bu yılı gönüllülük yılı olarak ilan ettik çünkü gördük ki Kızılay ve Kızılaycılığı yaşayarak göstermek mecburiyetindeyiz. Yarın öbür gün bir yerde afet olduğu zaman buraya, 'Bolu'dan adam mı gönderelim, ikram aracı mı göndereceğiz?' Bunu düşünmeyeceğiz. Sistem otomatik olarak kendini orada bulacak. Hedefimiz 2 milyon gönüllüye ulaşmak. Şu anda 300 binleri yakaladık aktif üye sayısında."

Kızılay gönüllülerinin katkısını orman yangınları ve sel felaketlerinde gördüklerini dile getiren Can, "Bozkurt'ta çocukları sele kapılmış bir kardeşimiz vardı. Birini kurtarmışlar, diğeri 10 gün sonra falan bulunabildi. Zaten kaybolduğu belliydi fakat söylediği cümle çok önemliydi. Beni de çok etkiledi. 'Benim bir yaram var, yavrumu kaybettim. Kaybettiğimi de biliyorum ama şu anda kendimi zerre kadar yalnız hissetmiyorum. 'Bu gönüllülerinizi nereden buldunuz da ne zaman buraya getirdiniz?' dedi. İşte inanırsanız güçlüsünüz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Bolu Vali Vekili Ahmet Atılkan, Belediye Başkanı Tanju Özcan, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, akademisyenler, öğrenciler ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay 300 bin aktif gönüllü sayısına ulaştı - Son Dakika


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