Kızılay, 70 kişilik ekiple Pazarkule'de - Son Dakika
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Kızılay, 70 kişilik ekiple Pazarkule'de

6 saat önce

KIZILAY Başkanı Kerem Kınık, Yunanistan'a geçmek için Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlerin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Kızılay, 70 kişilik ekiple Pazarkule'de, System.String[]

KIZILAY Başkanı Kerem Kınık, Yunanistan'a geçmek için Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlerin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Göçmenlerin temel insani ihtiyaçları olduğunu belirten Kınık,

"Parçalanmış aileler var, annelerini babalarını kaybetmiş çocuklar var. Kızılay olarak bu hizmetleri karşılamak için sahada 70 kişilik bir ekiple bulunuyoruz" dedi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde göçmenlerin bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Kınık, "Özellikle Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler sınır kapılarımızdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. 140 bin civarında geçen göçmen var. Sınır kapılarında da çok sayıda insan var. Burada 5 bin civarında insan var. Buralar bir kamp ya da konaklama yeri olarak düşünülmediği için sıkıntılar göçmenlere yansımış durumda. Biz de elimizden geldiğince bu insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu. Göçmenlerin daha çok temel ihtiyaçları olduğunu belirten Kınık, 70 kişilik bir ekiple sahada bulunduklarını ifade etti. Kınık, "Bu insanların temel insani ihtiyaçları var. Gıda, barınma, kış şartlarından korunma, hijyenik ihtiyaçlar, sağlık, psikososyal ihtiyaçları ve karşılaşmış oldukları hukuk ihlalleri çerçevesinde de hukuk desteğine ihtiyaçları var. Parçalanmış aileler var, annelerini babalarını kaybetmiş çocuklar var. Kızılay olarak bu hizmetleri karşılamak için sahada 70 kişilik bir ekiple bulunuyoruz. Çocuklara psikososyal destek sağlamadan, kumanya dağıtma, battaniye, giysi verme konusunda vatandaşların ihtiyaç duyduğu şeyleri takip etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan mültecilerin cep telefonlarının şarj edilebilmesi için elektrik desteği sağlıyoruz" dedi.

'VALİLİĞİMİZİN, BAKANLIĞIMIZIN BÖYLE BİR TALİMATI OLMADI'

Kınık, "Çadır yardımı yapılacak mı?" sorusu üzerine, "Şu an valiliğimizin, bakanlığımızın böyle bir talimatı olmadı. Çünkü Türkiye'de biz onları çok iyi şartlarda misafir ediyorduk. Onların evleri barkları vardı ve çadırda da yaşamıyordu. O insanlar onurlu bir şekilde karşıya geçmek istiyorlar. Eğer karşıya geçmezlerse çadırda yaşayacak insanlar değiller. Dolayısıyla buraya kamp kurma gibi bir niyet yok. Buradaki insanların olumsuz şartlardan etkilenmemesi için de elimizden gelen çabaları sarf edeceğiz" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Pazarkule Sınır Kapısı'nda Kızılay ekibini de ziyaret ettiğini dile getiren Kınık, "Sayın bakanımızla ayrılırken bir temasımız oldu. Faaliyetlerimizle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Biz devletimize yardımcı rolümüz itibarıyla bu durumların yaşandığı bütün bölgelerde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.


Yunanistan, Kızılay, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:59 Kaynak: DHA
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