Kızılay'a 10'ncu kan bağışında bulunan Gülşen öğretmene bronz madalya - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde Okul Öncesi Öğretmeni Gülşen Günay, 10'uncu bağışından dolayı Türk Kızılay tarafından bronz madalya ile ödüllendirildi.

Erciş'te yaşayan 4 yıldır kan bağışında bulunan Okul Öncesi Öğretmeni Gülşen Günay, 10'uncu bağışında Kızılay tarafından bronz madalya ile ödüllendirildi. Gülşen Günay, bunun teşvik edici bir uygulama olduğunu belirterek, "4 yıldır kan bağışında bulunuyorum. Bugün 10'uncu bağışımızı gerçekleştirdik. Kızılay 10'uncu kan bağışı yapan bağışçıları bronz madalya ile ödüllendiriyormuş. Bunu duyunca çok mutlu oldum. Teşvik edici bir uygulama olduğunu söylemek istiyorum. Ben sağlıklı olduğum sürece kan vermeye devam edeceğim. Artık bir bronz madalyam var ve ben çok mutluyum. Sağlıklı olan herkese de kan bağışında bulunmasını istiyorum" dedi. Genç Kızılay İlçe Başkanı Nedim Akyol ise kan bağışı yapan bütün bağışçılara teşekkür ederek, "Sürekli kan bağışı yapan Gülşen Hanım bugün de gelerek 10'uncu bağışını yaptı. Kendisini Kızılay olarak kutluyor, tebrik ediyoruz. 10'uncu bağışından dolayı kendisine bronz madalya veriyoruz. 10'uncu bağışçıya bronz, 25'inci bağışçıya gümüş, 35'inci bağışçıya altın ve 45'inci bağışçıya plaket takdim ediyoruz. Unutmayalım ki kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır ve tek kaynağı insandır" diye konuştu.