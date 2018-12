Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu Kuruldu

KT Portföy, "150 yıllık yardım çınarı" Kızılay'ın ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına yönelik düzenli ve sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu'nu kurdu.

Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) sistemi üzerinden tüm banka veya aracı kurumlardaki TL veya altın karşılığı satın alınabilecek. Altın karşılığı işlemler, sadece bankalardan yapılan fon alımlarında ve tüm bankalar nezdindeki ilgili altyapı tamamlanınca uygulamaya alınacak.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu'nun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kızılay'ın geleneksel bağış kanallarının yanı sıra yenilikçi kanallara da önem verdiğini ifade ederek, "Bugün altın kalpli bir fon, bir finans aracıyla karşınızdayız." dedi.



Kınık, Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu'na ilişkin şunları kaydetti:



"Diyelim ki evinizde altınlarınız var. Bu, düğünümüzde takılmış olabilir, çocuğumuzun sünnetinde gelmiş olabilir ya da bir yatırım aracı olarak almış olabiliriz. Bu, faizsiz bir modelle varlığımızı korumak için yaptığımız geleneksel bir varlık yönetim modelidir. Yastığımızın altında varlıklarımızı tutmak ama yastığımızın altında bu altını tuttuğumuzda, zaman zaman davetsiz misafirler gelebiliyor. Ne yapıyoruz? Bir bankanın kasasını tutuyoruz. Bir bedel ödeyerek varlığımızı burada tutuyoruz. Biz şimdi size bu altınlarınızı saklamak için ücret talep etmeden bir 'iyi kalpli fon' öneriyoruz.



Altınlarınızı KT Portföy'ün yatırım fonuna teslim ediyorsunuz ve bu altınlarınız değerini koruyor. Ayrıca KT Portföy, bu altınlarınızı ticarete konu işlerde kullanıyor. Bu altınınız para kazanıyor. Yani altınınızın değerinin kazandığından daha fazla gelir elde ediyorsunuz. Bunun yanında bütün iş ve işlemlerden alınan hizmet ücretinden de Kızılay'a pay veriyorsunuz."



"Fon'un toplumdaki adaleti ve iyiliği yaygınlaştıracak"



Kerem Kınık, yastık altında kalan altının sadece altın olarak değerini koruyabileceğini, söz konusu fonla altının hem fon yönetimi tarafından daha fazla değer kazanacağını hem de Kızılay'a destek olacağını bildirdi.



Fon'un toplumdaki adaleti ve iyiliği yaygınlaştıracağını dile getiren Kınık, bu yenilikçi modelin diğer hayır kuruluşları ve finans kuruluşları aracılığıyla da yaygınlaşmasını öğütlediğini söyledi.



"Ekonomiye girmeyen servet kişinin üstünde yük" diyen Kınık, değerlerin katma değer ve istihdam oluşturabilmesi için ekonomiye kazandırılması gerektiğini kaydetti. Kınık, yakında daha yenilikçi ve daha farklı insani finansman araçlarıyla da vatandaşın karşısında olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Kızılay, 150 yıllık hikayesinde tamamen gönüllü ve bağışçılarının desteğiyle ayakta durmuş bir yapı. Model itibarıyla finansal ekonomik sürdürülebilirliğini sağlayacak bir modelle kurulmuş, inşa edilmiş. İhlaslı ve samimi gayretlerle kurulduğu için de bugünlere kadar yaşamış, bundan sonra da yaşayacak bir kurum. Bugün dünyanın 30'a yakın ülkesinde, kendi ülkemizin ihtiyaç sahipleri ve yoksulları dahil olmak üzere, 20 milyona yakın insana her yıl yardım ulaştıran, onların elinden tutan bir kurum olarak, bir 'merhamet çınarı' olarak, 'iyiliğin amiral gemisi' seyrüseferini devam ettiriyor."



"Kendi varlıklarımızın bir kısmını burada değerlendireceğiz"



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Kızılay olarak varlıklarının bir kısmını burada değerlendireceklerini bildirdi.



Kınık, "Güzel bir dayanışma ve tasarruf modelimiz olan annelerimizin altın günlerinde toplamış oldukları veya toplayacakları altınlara da Altın Kalpli Fon olarak talibiz. Dolayısıyla buradan alacakları altın sertifikalarıyla o altın günlerinde daha güvenilir, daha kolay ve daha ucuz gün yapabilecekler. Yani günlerinizi, gidip bir kuyumcudan altın almaktan daha ucuza gelen bir maliyetle, bu altın günlerinize elektronik ortamda ve Kızılay'a destek olacak bir modelle, aynı zamanda da size kazandıracak bir modelle hizmetinize sunuyor olacağız. Bu yenilikçi girişimler için değer katan KT Portföy'e teşekkür ediyorum. Fonumuzun bütün bankalar aracılığıyla ülkeye ve ülke dışındaki insanlarımıza da açık olduğunu ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.



"Dünyada etki yatırımı denen bir trend var"



KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan da kurumun faaliyete başladığı 1 Ocak 2016'dan bu yana hep iyi şeyler yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, finans sektörüne yenilikçi bakış açısı kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.



Özkan, "Dünyada etki yatırımı denen bir trend var ve oldukça da güçlü bir şekilde yatırım yönetimi dünyasında bütün teorik ve pratik hayatta önümüze çıkıyor. Çünkü insanlar artık ne kadar kazandığından çok, nasıl kazandığını önemsiyor. 'Kazandığım paranın sonuçları ne? Kazanırken ne yapıyorum? Bu para nerede değerleniyor?' Bunu da merak ediyorlar." diye konuştu.

Bu anlayışla Altın Katılım Fonu'nu kurduklarını dile getiren Özkan, şöyle konuştu:



"Altın Fonu, aslında standart ürünlerden biridir. Yani siz paranızı yatırırsınız, portföy yöneticisi bununla gider altın alır. Paranızı çekmek istediğiniz zaman da portföy yöneticisi altını satar, size paranızı verir. Dolayısıyla çok bir katma değeri yok. Ancak bu ürünle bu fona bambaşka iki katma değer kazandırdık. Bir tanesi; biz bundan elde edeceğimiz yatırım yönetim ücretinin yüzde 50'sini Kızılay'a bağışlayacağız, her ay otomatik... Beraber markaladığımız bir ürün olacak.



İkincisi de şu; altınınızı altın olarak yatırabileceksiniz bu fona... Yani TL ile fon payı almanın yanı sıra bankalardaki altın hesabınız üzerinden de fon alabileceksiniz. Yani 100 gram altın aldıysanız bu hep 100 gram olacak ve inşallah daha üstü de olacak. Çünkü bunu değerlendireceğiz, orada bir parçası olduğumuz Kuveyt Türk grubunun tecrübelerinden istifade edeceğiz. Altına altın bazında değer katacağız. Bunun güzel bir yanı da şu; bütün bankalar, bütün finansal sistemlerden bu yatırım fonu satın alınabilecek."



"Yatırım fonumuz, yeni yılın ilk günü yatırıma hazır olacak"



Tayfun Özkan, Kızılay'ı büyük bir aşure gibi düşündüğünü ifade ederek, "Kızılay; verdikçe, paylaştıkça artan, çoğalan bir aşure gibi... Her renkten, her desenden, hiçbir ayırım yapmadan sadece Türkiye'de değil, sadece Müslümanlara değil, tüm dünyada artan bir kapsama alanı var Kızılay'ın... Kızılay, bizden daha büyük bir şey. Dolayısıyla onun parçası olabilmekten, Türkiye'nin bu kıymetli değerinin parçası olabilmekten, bu aşurede küçük bir nar tanesi olabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.



Bu fonla birlikte bir "kelebek etkisi" oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu bizim fonumuz değil, bu Kızılay'ın fonu, Türkiye'nin fonu... O yüzden bankalardan isteğimiz, bu fonun kendi fonlarının arasında listelenmesi. Çünkü bu Türkiye'nin fonu... İkinci isteğimiz de şu; bankalar buradan bir dağıtım ücreti elde edecekler. Elde edecekleri o dağıtım ücretini de Kızılay'a bağışlamalarını öneriyorum. Yatırım fonumuz, yeni yılın ilk günü yatırıma hazır olacak. Herhangi bir bankadan, herhangi bir aracı kurumundan Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu'nu seçerek bu fona yatırımda bulunabilir ve bu yolla bu iyilik hareketine destekte bulunabilirsiniz."

