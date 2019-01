Kızılay'a Mamak Belediyesinden Destek

Sosyal sorumluluk projelerini başarıyla sürdüren Mamak Belediyesi, Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

Mamak çarşı içinde gerçekleştirilen kan bağışına sağlık durumu, yaşı, kilo sıkıntısı olmayan vatandaşlar ve belediye personeli katıldı. Kızılay ile birlikte düzenli olarak kan bağışı organizasyonları düzenlediklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Kan, kaynağı insan olan bir maddedir. Temini tamamen gönüllülük esasına dayanır. Sağlıklı her birey düzenli olarak kan bağışlayarak hem kendi sağlığına katkı sunar hem de hayat kurtarır. Bu yüzden kan bağışı kampanyalarında vatandaşlarımızın desteğinin son derece önemli" dedi.



18-65 yaş arasında ve 50 kilo üzerinde isteyen her vatandaş kan bağışlayabiliyor. Kan bağışı yapmanın çok sağlıklı olduğunu dile getiren uzmanlar sağlıklı her insanın kan bağışlaması gerektiğini ifade ediyor. Kan vermek isteyen vatandaşlar, kan bağışlamadan önce bilgilendirme formu doldururken, genel durumu değerlendirilen bağışçının, kan basıncı ve nabzı ölçülerek, kan sayımı için küçük bir örnek alınıyor. Kronik hastalığı ve düşük tansiyonlu olanlar, kan sulandırıcı ilaçlar ve sürekli ilaç kullananlar ile Hepatit B ve Hepatit C taşıyıcıları ise kan bağışında bulunamıyor. - ANKARA

