Kızılay'a Myo Genç Kızılay Grubu Öğrencilerinden Tam Destek
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kızılay Çaycuma Temsilciliği, Zonguldak Kızılay Kan Merkezi ve BEÜ Çaycuma Meslek Yüksek Okulu (MYO) Genç Kızılay Grubu öğrencileri ile hep beraber kan bağış kampanyası düzenlendi.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde Kızılay
Çaycuma Temsilciliği, Zonguldak Kızılay Kan Merkezi ve BEÜ Çaycuma Meslek Yüksek Okulu (MYO) Genç
Kızılay Grubu öğrencileri ile hep beraber kan bağış kampanyası düzenlendi. Atatürk
heykeli önünde kurulan Kızılay çadırında gün boyu 73 ünite kan bağışlandığını açıklayan Kızılay Çaycuma Temsilcisi Raci Sönmez; "Zonguldak Kızılay Kan Merkezimize, Çaycuma MYO Genç Kızılay Grubu arkadaşlarımıza, Çaycuma Kızılay şubesi arkadaşlarımıza ve tabi ki bizlere her zaman destek olan Çaycumalı hemşehrilerimize hasta ve hasta yakınları adına sonsuz teşekkür ederiz" dedi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:07 Kaynak: İHA
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