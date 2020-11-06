Kızılay'a tebrik ziyareti - Son Dakika

Kızılay'a tebrik ziyareti

06.11.2020 11:10
Kızılay'a tebrik ziyareti, System.String[]

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kızılay Haftası sebebiyle Türk Kızılay Derneği Kütahya Şubesini ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kızılay Haftası sebebiyle Türk Kızılay Derneği Kütahya Şubesini ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, Türk Kızılay Derneği Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin ile yönetim kurulu üyesi Sami Doğanay ile bir araya geldi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden Tekin, Türk Kızılay'ının faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Vali Çelik'e bilgiler verdi.

Türk Kızılay'ının gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hizmetleriyle önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Vali Çelik, Kızılay'ın salgınla mücadelede ve İzmir'de meydana gelen deprem sonrası göstermiş olduğu özverili çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kızılay'a tebrik ziyareti

Kızılay Haftası, Kütahya, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay'a tebrik ziyareti - Son Dakika


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