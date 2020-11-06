Kızılay'a tebrik ziyareti - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kızılay Haftası sebebiyle Türk Kızılay Derneği Kütahya Şubesini ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, Türk Kızılay Derneği Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin ile yönetim kurulu üyesi Sami Doğanay ile bir araya geldi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden Tekin, Türk Kızılay'ının faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Vali Çelik'e bilgiler verdi.

Türk Kızılay'ının gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hizmetleriyle önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Vali Çelik, Kızılay'ın salgınla mücadelede ve İzmir'de meydana gelen deprem sonrası göstermiş olduğu özverili çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek teşekkür etti. - KÜTAHYA